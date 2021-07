Kolesarska dirka Kids Tour of Slovenia se je zaključila v Novem mestu

5.7.2021 | 08:00

Foto: KK Adria Mobil

Novo mesto - Tretja in hkrati zadnja etapa kolesarske dirke Kids Tour of Slovenia je včeraj potekala na trasi med Prečno in Češčo vasjo.

V kategoriji mlajših mladincev sta slavila kolesarja Adrie Mobila – Aljaž Žefran, ki je progo premagal kot prvi, v času 1:19:50 in Žak Eržen kot drugi. Tretje mesto je v tej kategoriji slavil Davide Stella iz italijanske ekipe G.S Caneva Gottardo Giochi.

Rezultate najdete tukaj.

Direktor dirke Kids tour of Slovenia, Srečko Glivar, je po dirki povedal: "Letos je bilo na dirki še enkrat več kolesarjev kot prejšnja leta. Res se pozna, da kolesarstvo postaja vse bolj prepoznavno in popularno. Tudi na splošno je opaziti več kolesarjev kot včasih. Zaradi števila kolesarjev na dirki smo imeli nekaj več težav z organizacijo, vendar smo vse uspešno rešili. Zadovoljen sem, ker ni prišlo do padcev ali kakšnih drugih zapletov. Vesel sem, da so bili naši (kolesarji Adrie Mobila) uspešni, vendar kot organizator gledaš na dirko drugače in se ukvarjaš z drugimi stvarmi. Zahvalil bi se več kot 50 delavcem, ki so prostovoljno pomagali in poskrbeli, da je bila dirka izpeljana tako dobro. Res hvala vsem, smo super ekipa! Upam, da bomo lahko še dolgo tako sodelovali."

Prva izvedba prenovljene otroške kolesarske dirke je bila torej uspešna in organizatorji pravijo, da se že kujejo načrti za sezono 2022.

M. K.