Jaroslav Kovačič svetovni vojaški prvak, Monika Bartol mladinska evropska podprvakinja

5.7.2021 | 08:40

Jaroslav Kovačič (Foto: B.B., arhiv DL)

Jaroslav Kovačič iz Krškega je kot pripadnik Športne enote Slovenske vojske na ironmanu Lanzarote osvojil naslov svetovnega vojaškega prvaka. V skupni razvrstitvi pa je bil s časom 8:54,39 odličen šesti, čeprav je startal deset minut za najboljšimi, v "age groupi", sporočajo iz Triatlonske zveze Slovenije.

"Sama dirka je bila v vseh pogledih ekstremna. Je ekstremno lepa kulisa, je pa tudi ekstremno pihalo in bilo ekstremno težko," je povedal Kovačič. Svoje je dodala še vročina, ki se je na tekaškem delu stopnjevala in prispevala k izčrpanosti. "Ampak nekako mi je uspelo odteči v enakomernem ritmu in s prikazanim sem zelo zadovoljen. Tekma je lepa popotnica za naprej," je še dodal Kovačič, ki ga v letošnji sezoni med drugim čakajo še kvalifikacije za Havaje.

Drugi slovenski predstavnik na Lanzarotu Damijan Kromar je bil 29. v svoji starostni skupini (45-49) s časom 11:19,22. Špansko preizkušnjo je sicer dobil Nemec Andi Boecherer z 8:34,11.

Monika Bartol mladinska evropska podprvakinja

Monika Bartol je na Evropskem prvenstvu v duatlonu v Targu Mures v Romuniji v včerajšnji sprinterski preizkušnji zaostala le za zmagovalko Švicarko Vanesso Possberg in v mladinski konkurenci osvojila srebrno medaljo. Njen uspeh je s 7. mestom dopolnil Staš Tomšič.

Oba slovenska predstavnika sta že pred prihodom v Transilvanijo načrtovala visoko uvrstitev. Zmagovalne stopničke pa si je na sprinterski razdalji (5 km teka, 20 km kolesarjenja, 2,5 km teka) priborila 18-letna Monika Bartol. "Po prvem teku sem sicer vodila, na kolesu pa sem imela žal padec tako, da sem morala med dirko popravljati kolo. Ob koncu sem ujela drugo mesto in sem več kot zadovoljna," je po osvojenem naslovu mladinske evropske podprvakinje povedala Monika Bartol.

Seveda je bil mednarodnih dosežkov slovenskega triatlona vesel tudi predsednik Triatlonske zveze Slovenije Jure Leben. "Super vikend! V soboto osvojitev naslova svetovnega vojaškega prvaka v dolgem triatlonu našega Jarota in še evropska podprvakinja, naša Monika. Bravo," je dejal Jure Leben.

M. K.