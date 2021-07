Slovenska himna v čast Alexa Novaka

5.7.2021 | 09:20

Zmagoslavje Alexa Novaka

Alex Novak

Jastrebarsko - V soboto in nedeljo je bila v Jastrebarskem v sosednji Hrvaški tretja letošnja dirka Evropskega prvenstva jugozahodne cone v razredih 65 in 85 kubičnih centimetrov. Mladi, še ne desetletni Brežičan Alex Novak, ki sicer vozi z licenco Hrvaške moto zveze, je presenetil vso konkurenco in že na svoji tretji dirki EP v razredu do 65 kubičnih centimetrov zmagal. Družbo na zmagovalnem odru sta mu delala Španca Benigno Garcia in Iker Diez. V razredu do 85 kubičnih centimetrov se je od slovenskih mladih dirkačev tokrat najbolje znašel Dolenjec Žan Oven, ki je po povsem ponesrečeni prvi vožnji s solidno drugo, ki jo je končal na enajstem mestu, na koncu zasedel 15. mesto. Zmagovalni oder so zasedli italijanski dirkači in sicer Simone Mancini, Alessandro Gaspari in Mattia Barbieri.

V soboto je na prvem prostem treningu kazalo, da so se slovenski dirkači ob precej slabih rezultatih pred tednom dni v italijanski Esanatogliji le nekaj naučili. V razredu do 85 ccm je Žan Oven zasedel 14. mesto, v manjšem razredu do 65 ccm pa sta bila Alex Novak i n Primorec Val Slavec še nekoliko boljša in zasedla 9. in 10, mesto. To je dalo slutiti, da so fantje pripravljeni popraviti slab vtis iz nesrečne italijanske dirke.

Na naslednjem kvalifikacijskem treningu je Oven spet zasedel 14. mesto, bliže dvajseterici pa sta se po lestvici premaknila tudi Miha Vrh in Lukas Osek. Prvi je zasedel 21. , drugi pa 22. mesto. V nižjem razredu, do 65 ccm, je Novak še nekaj malega dodal in se povzpel na 8. mesto, med deseterico pa je tokrat uspelo priti še enemu Primorcu Taju Vidoviču (10.). Slavec je dosegel 11. čas, s 14. mestom pa je presenetil še en Posavec, in sicer Rok Gracer, ki prav tako dirka s hrvaško licenco in je član istega kluba in ima tudi istega trenerja, Miljenka Pernarja, kot Novak. Med dvajseterico je uspelo priti še Luki Juriču, ki je osvojil osemnajsto mesto.

Sledili sta kvalifikacijski dirki. V močnejšem razredu je z njo dobro opravil Oven, ki je zasedel 12. mesto. Preostali Slovenski dirkači so zasedli sledeča mesta Miha Vrh 22., Lukas Osek 23., Gal Geršak 25. in Rok Plestenjak 29. mesto.

V šibkejšem razredu je Alex Novak kljub nekoliko ponesrečenem štartu zbral toliko moči in ob dobrem in hitrem prehitevanju uspel priti vse do sedmega mesta. Primorca Val Slavec in Tai Vidovič sta zasedla 9. in 10. mesto, Rok Gracer pa je ob nekaj smole še vedno osvojil solidno 17. mesto.

Na nedeljski dirki se je Oven v prvi vožnji takoj po dobrem štartu znašel v precejšnji gneči, v nadaljevanju še dvakrat padel in na kocu zasedel 24. mesto. Tik za njim se je na 25. mestu v cilj pripeljal Miha Vrh. Gal Geršak je zasedel 27. mesto, Rok Plestenjak 30. Lukas Osek pa je zaradi tehnične okvare odstopil.

V pričakovanju prve vožnje v razredu do 65 kubičnih centimetrov pa se nikomur od navzočih ni sanjalo, kakšno presenečenje pripravlja mladi, še ne desetletni Brežičan Alex Novak. Takoj po štartu se je po prvi šikani nahajal na petem mestu, po prvem skoku je bil že četrti in nato se je v nekaj krogih prebil na drugo mesto za vodilnim v prvenstvu Italijanom Andreo Uccellinijem in na presenečenje vseh obdržal drugo mesto do konca te prve vožnje. Alexovih presenečenj še ni bilo konec, saj se je izkazalo, da je naredil tudi najboljši čas druge vožnje, čemur se poznavalci nekako niso mogli načuditi. Ob tem je potrebno dodati, da je mladenič z nepolnimi desetimi leti že na svoji tretji dirki na EP z osvojitvijo drugega mesta »pošolal« fante iz vrha lestvice, ki so veliko izkušenejši, predvsem pa tudi starejši, saj smo po preverjanju hitro ugotovili, da so v prvi deseterici skoraj vsi stari med enajst in dvanajst let. Novakov uspeh so dopolnili Slavec z devetim, Vidovič z dvanajstim, Jurič s trinajstim in Gracer s sedemnajstim mestom. Slednji je imel tudi nekaj smole saj se je v nekem trenutku znašel na tleh a je kljub temu vknjižil svoj prve štiri točke na evropski ravni.

V drugi vožnji v razredu do 85 kubičnih centimetrov pa je Žan Oven s pomočjo svoje ekipe in trenerja Aleša Zajca le zbral toliko moči, da se je v glavi resetiral in z borbeno vožnjo dokazal da sodi precej više, kot to kažejo trenutni rezultati. Osvojil je zanj solidno enajsto mesto in dokazal, da se v prihodnje lahko bori za mesta tudi v prvi deseterici. V tej drugi vožnji je do svoje prve točke letos uspel priti tudi Lukas Osek, saj je v drugo motor zdržal do konca in z osvojitvijo dvajsetega mesta je bila točka njegova. Precej slabše pa so jo odnesli Geršak, Plestenjak in Vrh, saj so ostali zunaj dvajseterice in so osvojili 25., 29. in 31 mesto.

V drugi vožnji razreda do 65 kubičnih centimetrov pa so bile vse oči uprte v malega in skoraj vedno nasmejanega Brežičana Alexa Novaka. Vprašanje, ali lahko ponovi predstavo iz prve vožnje, se je porajalo kar samo od sebe. Po štartu je kazalo precej slabše kot v prvi vožnji, saj so ga v prvi šikani starejši sotekmovalci stisnili ob rob in je iz šestega mesta po prvem skoku padel na deveto mesto. In vendar se mali junak ni ustrašil starejših sotekmovalcev in začel se je boj za vsako mesto. Z zelo borbeno vožnjo se je na presenečenje vseh zelo hitro prebil zopet do drugega mesta, le da tokrat ni bil pred njim italijanski dvanajstletnik Andrea Uccellini temveč Španec Benigno Garcia, ki je v prvo bil peti.

Mladi italijanski zvezdnik Uccellini je v tej vožnji že v prvem krogu padel in se prebijal proti vrhu. Novak, ki ga je nekaj časa celo lovil in se približeval vodilnemu Garciji, je proti koncu v prometu prehitevanja za krog dovolil, da sta se mu tretji Avstrijec Moritz Ernecker in četrti Uccellini nevarno približala. Ko je to videl krog in pol pred koncem, je zopet nekoliko dvignil tempo in ju držal na relativno varni razdalji. Nato pa se je zaradi padca na četrtem sodniškem mestu dogajala prava drama. Nekdo od zaostalih za krog je padel in sodnika na mestu številka tri in štiri sta ostale dirkače z rumeno zastavo začel opozarjati na nevarnost. Novak je zastavi upošteval in upočasnil, Uccellini in Ernecker pa ne in sta švignila mimo Novaka. Ker pravilo rumene zastave govori o tem, da mora tekmovalec upočasniti in ne sme prehitevati, je po koncu dirke s strani ekipe bil podan protest in po zaslišanju sodnikov in vseh tekmovalcev sta bila Uccellini in Ernecker kaznovana s pribitkom deset mest. Pravici je bilo zadoščeno kljub temu, da je Italijan najprej pred žirijo priznal napako, ko pa je videl, da Avstrijec Ernecker prodaja neko svojo za lase privlečeno zgodbo, pa je tudi sam začel govoriti nekoliko drugače. A kljub temu poskusu je vodstvo dirke pod budnim očesom danskega delegata po pravilniku kaznovala oba in sta si s to nešportno potezo prislužila zaslužene kazni. Pri tem je najkrajšo potegnil prav vodilni v prvenstvu Uccellini, saj zaradi pomika po lestvici ni videl zmagovalnega odra. Je pa zato bilo prešerno in veselo tako v ekipi Brežičana Novaka, saj je z dvema drugima mestoma postal zmagovalec dirke na Hrvaškem. Tako je mlademu Brežičanu v čast na stezi Mladina zadonela slovenska himna, ki si jo bo najverjetneje zapomnil za zmeraj. Sedaj tekmovalce čaka nekajtedenski zaslužen počitek, že v avgustu pa se boj za finale nadaljuje najprej v Franciji in prvi vikend v septembru še v Sloveniji v Brežicah.

Dobro pa so z drugo vožnjo opravili tudi ostali slovenski predstavniki, saj je Val Slavec v drugo bil 7. in je dosegel skupno 8. mesto, Tai Vidovič se je v drugo z 9. mestom povzpel na skupno 11., Rok Gracer z 11. mestom na skupno 14., in Luka Jurič z osvojitvijo 15. mesta v drugi vožnji prav tako na skupno 15. mesto.

Alex Novak se je v skupnem seštevku pred zadnjima dvema dirkama prebil z 10. na 7. mesto (prvih osem po petih dirkah gre v evropski finale, ki bo letos na Sardiniji v sklopu dirke MXGP). Za Žana Ovna pa v tem trenutku ne vemo natančno, katero mesto zaseda, vendar smo prepričani, da ne on ne njegova ekipa ne bodo vrgli puške v koruzo in se bodo za vstop v finale borili do konca, torej na dirki v Franciji v osmem mesecu in na zadnji conski dirki v Brežicah, ki bo na sporedu 4. In 5. septembra.

Mitja Pungarčič

Foto: David Boštjančič

