Mračne skrivnosti vitezov v črnem: ozadje srečanja slovenskih članov malteškega viteškega reda

5.7.2021 | 10:00

Mimohod malteških vitezov v črnih tunikah v cerkvi v Adergasu (foto: Primož Lavre)

Kaj so v Adergasu na Gorenjskem počeli člani skrivnostne viteške organizacije, ki ima sedež v Rimu in ki je razglašena celo za suvereno državo, čeprav uradno nima nobenega ozemlja.

Kdo je vplivni vitez, ki se je v idilično gorenjsko vasico Adergas pripeljal z luksuznim maseratijem.

Malteški vitezi se trudijo prodreti v oblastne sfere držav, v katerih so prisotni. Med slovenskimi vitezi so bili in so še ministri, škofje, diplomati in drugi vplivneži.



Kaj je za Reporter povedal vodja konzularnega sektorja Andrej Šter, sicer tudi predsednik slovenske asociacije Suverenega malteškega viteškega reda.



Pišemo, kako so se nekdanji bojevniki za krščanstvo prelevili v humanitarno in versko organizacijo.



Vitezi so močno vpleteni v cerkveno diplomacijo, soodločajo in uresničujejo vatikansko zunanjo politiko, zato se jih ni zaman prijel naziv vrh cerkvene diplomacije.



V pedofilske ali finančne škandale vpletene malteške viteze premeščajo v druge države – tudi v Slovenijo?



VEČ V TISKANI IZDAJI REPORTERJA IN TRAFIKI24

Oglasno sporočilo