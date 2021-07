FOTO: Zlatomašnik Janez Zaletelj

5.7.2021 | 14:40

Slavljenec z duhovniki

Zlatomašnik Janez Zaletelj

V Dolnjem Ajdovcu je bil tudi novomeški škof Andrej Glavan, ki se s tega položaja poslavlja. Nasledil ga bo, kot smo poročali, Andrej Saje.

Dolnji Ajdovec - V nedeljo, 4. julija, je v župniji Ajdovec praznoval zlatomašniški jubilej, 50-letnico duhovništva, Janez Zaletelj. Točno pred pol stoletja so novomašniku zapeli cerkveni zvonovi v njegovi rojstni vasi Sela pri Šumberku, kjer se je rodil 14. novembra leta 1943. Njegovo življenjsko in duhovniško pot sta na zlati maši slikovito opisala Marija Rozman in v pridigi žužemberški dekan ter častni kanonik Franc Vidmar.

Duhovniška pot duhovnika Janeza Zaletelja, nanjo je vplival župnik Jože Podlipnik, se je po posvetitvi v ljubljanski stolnici 29. junija 1971 začela v Dobrniču in Žužemberku, zatem v Smledniku, Šmartnem pri Litiji, Šentjanžu, v župnijah Vače in Peče ter v Dolnjem Ajdovcu, kjer še dandanes opravlja svojo duhovno službo.

V vseh župnijah je pustil svojevrsten pečat ljudskega župnika, ki ga odlikuje skromnost in odprtost za vse ljudi. Na poti je bilo tudi veliko težkih trenutkov, a ob tem so mu bile v veliko pomoč in vodilo besede iz njegovega novomašnega gesla »Vem, komu sem veroval!«. S svojim delom in značajem, preprostostjo in neomajnim zaupanjem v božjo previdnost je pridobil zaupanje ljudi tudi v širši lokalni skupnosti, kar je v čestitki poudaril tudi žužemberški župan Jože Papež. Občina Žužemberk mu je v letu 2020 podelila naziv častnega občana. V svoji skromnosti se slavljenec ni nikoli izpostavljal in se hvalil z opravljenim delom, katerega pa je bilo - po slišanem na slovesnosti - zelo veliko. V imenu pastoralnega sveta župnije Ajdovec sta se slavljencu z izbranimi besedami in darilom za njegov trud, delo in poslanstvo zahvalila Ivanka Kuhelj in Vinko Longar. Slovesnost zlate maše so s pesmijo in glasbo obogatili združeni pevci in pevke cerkvenega pevskega zbora iz ajdovške in žužemberške župnije pod vodstvom Nine Banovec.

Po slovesnosti je sledilo druženje faranov, gostov in ljudi dobre volje, ki so napolnili prostor pod ajdovško farno cerkvijo Presvete Trojice. Farani so pod velikim mlajem pripravili pogostitev in tako poskrbeli, da bo ta dan, predvsem po zaslugi slavljenca Janeta Zaletelja, ostal za vedno zapisan v zgodovino.

S. Mirtič

