V Termah Čatež zaživela soba za digitalno doživetje posavskih gradov

5.7.2021 | 11:20

Foto: RRA Posavje

Čatež ob Savi - V Termah Čatež je od danes možno obiskati digitalno grajsko sobano za hologramsko doživetje posavskih gradov. Atraktivno predstavitev posavskih gradov, ki temelji na tridimenzionalnih modelih grajske notranjosti, 360-stopinjskih posnetkih in videu, so vzpostavili v okviru projekta e-Gradovi Posavja.

Gre za skupni podvig združene predstavitve posavskih gradov, ki ga vodi Regionalna razvojna agencija Posavje iz Krškega. Pri tem pa v veliki meri stavijo na digitalizacijo in sodobne spletne medije.

Po njenih podatkih so za projekt e-Gradovi Posavja na razpisu ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za preoblikovanje turistične ponudbe v vodilnih turističnih krajih dobili nekaj manj kot 260.000 evrov.

Projekt bodo končali oktobra 2021, naložbo pa poleg države sofinancirajo Evropski sklad za regionalni razvoj in občine Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče ter Bistrica ob Sotli.

V okviru projekta so predvidena sredstva "za digitalno inoviranje kulturne dediščine in usposabljanja zaposlenih na področju gostinstva in turizma". Njegovi cilji so dvig kakovosti območne in krajevne turistične ponudbe, posodobitev predstavitve grajske kulturne dediščine, krepitev tovrstnega znanja zaposlenih v turizmu in gostinstvu ter usmerjanje obiskovalcev k obisku posavskih gradov.

Poleg digitalizirane kulturne dediščine, ki je na ogled v omenjeni digitalni grajski sobani, je tam prikazana tudi ponudba vključenih gradov, digitalni zajem pa je obsegal tudi notranjost gradov Brežice in Rajhenburg ter grajske stavbe nekdanjega samostana v Kostanjevici na Krki.

Poleg teh je možno digitalno doživeti še gradove Sevnica in Mokrice ter grajski ruševini Svibno in Kunšperk, ki sta zajeti v obliki poskusa tridimenzionalne rekonstrukcije.

Za doživetje posavskih gradov in enega dolenjskega so na voljo hologrami in t. i. VR očala. Obiskovalci bodo lahko preizkusili tudi novo spletno aplikacijo e-Gradovi Posavja, s katero bodo potovali po sedmih gradovih in raziskovali njihove skrivnosti. Zanje so pripravili tudi priložnostno nagradno igro.

M. K.

Galerija