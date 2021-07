V nedeljo osem okužb, nobene v regiji

5.7.2021 | 12:10

V primerjavo s prejšnjo nedeljo lahko govorimo o boljši epidemiološki sliki. Včeraj so ob opravljenih 604 PCR testih potrdili osem okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih je tako znašal 1,3 odstotka. Za primerjavo: v soboto so opravili 845 PCR testov in odkrili devet novih okužb. Delež pozitivnih testov je bil 1,1-odstoten.

Kaj pa prejšnja nedelja? Takrat so opravili 648 PCR testov in potrdili 12 novih primerov okužbe. Delež pozitivnih testov je bil 1,9-odstoten.

Sicer pa je hospitaliziranih 58 oseb (dan prej 60), 12 jih potrebuje intenzivno nego (dan prej 17), en covidni bolnik pa je preminil.

Povprečje potrjenih primerov v zadnjih sedmih dneh znaša 24, 14-dnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev pa je 19. Doslej so po podatkih NIJZ okužbo potrdili pri 257.429 ljudeh, in sicer pri 121.523 moških in 135.878 ženskah.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je cepljenih 829.107 ljudi, z vsemi pa 698.372.

REGIJA

V SB Novo mesto covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - brez novih okužb

Posavje - brez novih okužb

M. K.