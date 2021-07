FOTO: Šest ranjenih zaradi pijanega voznika; pijanih za volanom sicer kar mrgolelo

Fotografije trka, v katerem se je šest ljudi poškodovalo (foto: PGE Krško)

Tole pa je zaseženi 'bemfl' na metliškem mejnem prehodu (foto: PMP Metlika)

Sinoči nekaj pred 19. uro se je zgodila prometna nesreča med Drnovim in Velikim Podlogom. Policisti PP Krško so ugotovili, da je 53-letni voznik osebnega avtomobila zapeljal na levo smerno vozišče in trčil v avtomobil 23-letne voznice, ki je pravilno pripeljala iz nasprotne smeri. Udeležena voznika in štiri potnike so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Po prvih podatkih naj bi vsi utrpeli lažje poškodbe. Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj nesreče vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,80 miligrama alkohola. Zoper povzročitelja bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Nesreče povzročili še trije pijani

Trebanjski policisti so bilisinoči okoli 22.30 obveščeni, da naj bi na parkirnem prostoru stanovanjskega bloka na Mirni voznik osebnega avtomobila trčil v drugo vozilo. Ugotovili so, da je 27-letni voznik pri vožnji vzvratno trčil v parkiran avtomobil. Povzročitelju nesreče, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,02 miligrama alkohola, so odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Policisti PP Krško so bili v soboto ob 19. uri obveščeni o prometni nesreči v Krškem.Povzročil jo je 47-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v avtomobil, ki ga je vozil 33-letni voznik. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,70 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Včeraj popoldne je na območju Zbur nesrečo povzročil 42-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi nepravilnega vključevanja v promet trčil v avtomobil 51-letnega voznika. Povzročitelju nesreče, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,37 miligrama alkohola, so policisti izdali plačilni nalog.

Pod vplivom alkohola vijugal po avtocesti

V noči nasoboto so bili policisti obveščeni, da naj bi na avtocesti iz smeri Ljubljane proti Novem mestu voznik osebnega avtomobila vijugal po vozišču in ogrožal druge udeležence v prometu. Na podlagi opisa so voznika izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 23-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,41 miligrama alkohola, so odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zaradi kršitve so mu izdali plačilni nalog.

Novomeški policisti včeraj ustavili več pijanih voznikov

Sinoči so policisti PP Novo mesto v nekaj urah ustavili in iz prometa izločili več kršiteljev, ki so vozili pod vplivom alkohola.

Nekaj po 20. uri so v Herinji vasi zaradi nezanesljive vožnje odredili preizkus 40-letnemu vozniku kolesa s pomožnim motorjem. Kršitelj, ki je vozil neregistriran in nezavarovan moped, je imel v litru izdihanega zraka 1,46 miligrama alkohola. Moped so mu zasegli in napisali plačilni nalog.

Prav tako v Herinji vasi so kmalu zatem ustavili še 40-letno voznico kolesa s pomožnim motorjem. V litru izdihanega zraka je imela 0,75 miligrama alkohola.

Okoli 23. ure so v Dolenjem Karteljevem zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus 27-letnemu vozniku osebnega avtomobila. Kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,42 miligrama alkohola, so izdali plačilni nalog.

Trčil v drevo

Policisti PP Dolenjske Toplice so bili v petek nekaj pred 10. uro obveščeni o prometni nesreči na Uršnih Selih. 58-letni voznik osebnega avtomobila je tam zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Lažje se je poškodoval.

V krožišču trčila v 7-letnega kolesarja

V petek nekaj pred 12. uro je v krožnem križišču na Andrijaničevi cesti 38-letna voznica osebnega avtomobila zaradi neupoštevanja pravil o prednosti trčila v 7-letnega kolesarja, ki je vozil v spremstvu odrasle osebe. Otrok, ki je med vožnjo uporabljal zaščitno čelado, se je v nesreči lažje poškodoval. Povzročiteljici nesreče so policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Voznik mopeda huje poškodovan

Policisti PP Krško so bili v petek obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo huje poškodovanega moškega, ki naj bi bil udeležen v prometni nesreči. Ugotovili so, da se je nesreča zgodila v Spodnjem Starem Gradu, kjer je 24-letni voznik kombija pri vožnji vzvratno trčil v 70-letnega voznika mopeda, ki je pripeljal za njim. Zoper povzročitelja nesreče bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Nesreča pri delu - cisterna prevrnila traktor

Policisti PP Krško so bili v soboto popoldne obveščeni o nesreči pri delu na območju Dovškega. Tam je 26-letni voznik kmetijskega traktorja s pripeto cisterno vozil po travniku po klancu navzdol. Zaradi teže je prikolica začela drseti, se večkrat prevrnila in zaradi vrtenja prevrnila tudi traktor, v katerem je bil 26-letnik. Lažje poškodovanega voznika so oskrbeli v brežiški bolnišnici.

Vlom in tatvina

Pri Šutni je v soboto popoldne nekdo iz odklenjenega osebnega avtomobila ukradel mobilni telefon. Voznik, ki je vozilo zapustil le za nekaj minut, je oškodovan za 200 evrov.

Na Goljeku na območju PP Trebnje je v noči na nedeljo nekdo vlomil v gospodarski objekt.Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Zasegli ukraden avtomobil

Na mejni prehod Metlika je včeraj na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila poljskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in ob preverjanju v schengenskem informacijskem sistemu ugotovili, da gre za ukraden BMW 740. Avtomobil so zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Meja in migranti

Policisti PMP Obrežje so na vstopu v Slovenijo med kontrolo osebnega avtomobila nemških registrskih oznak za voznikovim sedežem odkrili državljanko Eritreje. Vozniku so izrekli globo, tujko pa so po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

Na območju Žuničev (PP Črnomelj) so izsledili in prijeli šest državljanov Afganistana in tri državljane Iraka, na območju Dvorc (PP Brežice) tri državljane Maroka in državljana Iraka in na območju Sevnice štiri državljane Afganistana in tri državljane Irana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

