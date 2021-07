Že prvi gin iz destilarne Petriot prejel zlato priznanje

5.7.2021 | 18:40

Jurij Petruna na Gin&Brin festivalu (foto: FB festivala)

V Dutovljah je minuli konec tedna potekal Gin&Brin festival, na katerem je gin Zeleni Jurij, ki prihaja iz mlade mikrodestilarne Petriot in je posvečen Beli krajini, prejel zlato priznanje v najprestižnejši kategoriji ginov London dry.

''Gre za zelo lep in harmoničen London dry, izdelan iz kakovostnega osnovnega alkohola z uravnoteženimi aromami z brinjem na čelu in prijetnim pookusom,'' je bila soglasna komisija osmih slovenskih strokovnjakov na področju žganih pijač in gostinstva, ko je Petriot gin Zeleni Jurij na festivalu razglasila za prejemnika zlatega priznanja v kategoriji ginov London dry. Zanjo je značilno predvsem to, da se v procesu uporabi samo aromate, po končani destilaciji pa se doda le še čista voda. Zeleni Jurij ob tem vsebuje še tipično belokranjske sestavine, s katerimi se poklanja dediščini in tradiciji Bele krajine.

''Veseli nas, da smo tudi pri strokovnjakih za žgane pijače dobili potrditev, da to, kar Zeleni Jurij obljublja z vonjem, dostavi tudi z okusom,'' pravi Jurij Petruna, ustanovitelj mikrodestilarne Petriot, najmlajše destilarne z zlatim priznanjem s festivala. Kljub temu harmonije vonja in okusa ne moreš ujeti čez noč, pač pa razvijanje okusa gina in dodajanja pravega razmerja naravnih zelišč lahko traja tudi nekaj mesecev, pravi Petruna. ''Po destilaciji mora gin nekaj tednov stati, da se voda, alkohol in eterična olja povežejo, nato pa reduciraš sestavino, ki te pri okušanju zmoti, ali dodajaš tisto, katere intenzivnost pogrešaš,'' pojasnjuje zlati destilar in hkrati poudarja, da je za kakovosten destilat izjemno pomembna tudi tehnološka oprema.

Kmalu poklon še eni pokrajini

V mikrodestilarni Petriot za proizvodnjo avtentičnega slovenskega gina, kot sporočajo, uporabljajo robotizirane destilatorje, ki sodijo v sam tehnološki vrh, tako da je doseganje kakovosti gina ob pravem razmerju naravnih sestavin tudi posledica najboljše opreme, ne skriva ustanovitelj Petriota. Ravno zato že načrtuje širitev proizvodnih kapacitet, obenem pa razvija nov okus gina s prav tako skrbno izbranimi sestavinami, ki bodo znova poskrbele za izviren okus in se poklonile še eni slovenski pokrajini. Kateri, še ne želijo izdati, bo pa za sladokusce dodana skrivnostna sestavina zagotovo lepo presenečenje, obljublja destilar.

V prvi vrsti namreč želi, kot sporočajo iz destilarne, proizvajati avtentičen slovenski gin unikatnih okusov, skozi katerega bi edinstvene slovenske pokrajine spoznavali tudi tujci.

M. K.