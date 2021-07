Dolgoletno tradicijo bo podpirala rokodelska zadruga

6.7.2021 | 08:30

Izbor izdelkov iz razstave IN SITU, ki je pripravljena v sklopu projekta ''Rokodelska zadruga'' in je na ogled do 30. avgusta v avli Krekovega doma v Sodražici. (foto: Marko Burger)

Skupinska fotografija ustanoviteljev zadruge (foto: Marko Burger)

Sodražica - Občina Sodražica je ustanovila rokodelsko zadrugo In situ, katere cilj je povezovanje in razvoj rokodelskih in lesno predelovalnih dejavnosti. Oktobra bosta zaživela zadružna spletna stran in spletna trgovina, kmalu zatem pa še fizična trgovina, ki bo hkrati prodajni in razstavno promocijski prostor z zadružnimi izdelki.

"Vse to bo pomenilo vse večjo prisotnost rokodelcev v turistični ponudbi okolja," izpostavljajo na občini, ki je eden od krajev z več kot 500-letno tradicijo izdelave suhe robe v Sloveniji.

Rokodelsko zadrugo so ustanovili s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj ter ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki so jih pridobili s partnerji na razpisu Lokalne akcijske skupine (LAS) Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

Poglavitni cilji nove zadruge bodo povezovanje in razvoj rokodelskih in lesno predelovalnih dejavnosti in njihova večja prepoznavnost na trgu. Združeni bodo lažje poiskali nove tržne poti, se povezali za uspešnejše trženje in promocijo ter imeli močnejše izhodišče za pogajanje o nabavnih cenah surovin, strojev, opreme in orodij, so prepričani na občini.

Sodražica z okolico je imela v preteklosti in ima tudi danes največ "suhorobarjev" - izdelovalcev lesenih izdelkov. Občina Sodražica je od leta 2005 tudi nosilec ene redkih geografskih označb v Sloveniji: Ribniška suha roba, ki povezuje občine Sodražica, Ribnica, Kočevje, Loški Potok, Velike Lašče, Dobrepolje in Bloke.

"Rokodelstvo je najbolj trajnostna oblika proizvodnje dobrin... Energijo črpa predvsem iz človeškega telesa, uma in rok. Materiale za izdelke poišče in najde v svojem najožjem okolju, ne da bi mu pri tem škodovala," še izpostavljajo v Sodražici.

Dodajajo še, da zadružništvo povezuje poslanstvo trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva z vrednotami socialnega podjetništva, medsebojnega sodelovanja, pomoči in demokratičnega soodločanja. Namesto k profitu teži k poštenemu plačilu za delo zadružnikov.

Rokodelska zadruga bo po teh načelih povezovala dobavitelje naravnih surovin, rokodelce, izdelovalce suhe robe ter izdelkov dopolnilne dejavnosti kmetij na območju LAS ter občin, kjer je suha roba prepoznana kot izvirna in geografsko zaščitena.

Ustanavljanje rokodelske zadruge je sprožilo tudi oblikovanje gozdno - lesne verige za območje LAS Od Turjaka do Kolpe. "Lesa avtohtonih sort ne želimo več zgolj prodajati. Oplemenitili ga bomo z novo vrednostjo svojega znanja in dela, za končne izdelke z višjo dodano vrednostjo ter za naravno in družbeno okolje kot vrednote," še sporočajo iz Občine Sodražica.

M. K.