Na štedilniku zagorela pozabljena hrana, dva sta se nadihala dima

6.7.2021 | 07:00

Gasilci nad prismojeno posodo (simbolna slika, arhiv DL)

Minulo noč ob 0.01 je v naselju Dolnji Ajdovec, občina Žužemberk, zagorelo v kuhinji stanovanjske hiše zaradi pozabljene hrane na štedilniku. V požaru sta se dve osebi nadihali dima in so ju reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto pregledali na kraju. Gasilci PGD Žužemberk in Ajdovec so požar pogasili, s termovizijsko kamero pregledali prostor in ga prezračili.

Rešili mačka

Včeraj ob 9.19 so na Kandijski cesti v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto rešili mačka iz predela motorja osebnega vozila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TANČA GORA 1, na izvodu DESNO.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 9.00 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRENJE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HERINJA VAS;

- od 7.30 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOLSTI VRH, TP TOLSTI VRH 2, TP HRASTJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Šentjanža z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Kal predvidoma med 8:00 in 10:00 uro; n področju Malkovca z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Pavla vas, Trščina, Krsinji vrh in Jančeva dolina predvidoma med 8:00 in 12:00 uro; na področju Krškega z okolico (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Leskovec Grič, nizkonapetostno omrežje - Kržan predvidoma med 8:00 in 11:00 uro ter na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Velike Malence, nizkonapetostno omrežje - Krška vas vežica, rekreacijski center, predvidoma med 8:15 in 13:30 uro.

M. K.