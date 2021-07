Peter Hribar z reprezentanco z Rogle v Opatijo, nato v Tokio

Slovenska reprezentanca s selektorico (foto: NTZS)

Slovenska namiznoteniška moška reprezentanca, ki bo od 23. julija do 8. avgusta nastopila na olimpijskih igrah v Tokiu, je včeraj končala s kondicijskimi pripravami na Rogli, jutri pa se seli na zaključni del priprav v Opatijo. Iz Namiznoteniške zveze Slovenije sporočajo, da sta Deni Kožul, ki je zbolel na evropskem prvenstvu v Varšavi, in Bojan Tokić, ki je imel težave z zapestjem, lahko normalno trenirata.

Čeprav Darko Jorgić, Bojan Tokić, Deni Kožul in Peter Hribar (dolenjski član reprezentance, doma iz Šmarjeških Toplic) na nedavnem evropskem prvenstvu v Varšavi niso izpolnili vseh svojih ciljev, to ni zmanjšalo njihove delovne vneme pred odhodom na olimpijske igre. Dejstvo je, pravijo v NTZS, da so imeli tudi obilico smole in tudi zato so bili na Rogli, kjer so se zbrali 1. julija, še toliko bolj zagnani.

»Vse štiri lahko samo pohvalim za prizadevnost. Zaradi bolezni je Deni izgubil tri kilograme, zato je bil na začetku priprav še nekoliko slaboten, a je zdaj že tisti stari, pravi Deni. Tudi z Bojanovim zapestjem je vse v redu in upam, da bo tako tudi ostalo v prihodnje. Kondicijski trener Peter Krivec je bil fantom ves čas na voljo, dvakrat pa smo se zapeljali tudi na trening v Laško, ker so tam prav takšne mize in žogice, kot bodo v Tokiu,« je povedala Andreja Ojsteršek Urh, selektorica slovenske moške reprezentance, ki je v nedeljo zvečer s svojimi izbranci pred televizijskim sprejemnikom glasno navijala za slovenske košarkarje. »Košarkarji so nam polepšali večer. Iskrene čestitke tudi z naše strani.«

Danes imajo izbranci slovenske selektorice prost dan, jutri pa jih v Opatiji čaka najpomembnejši del priprav pred začetkom olimpijskih iger.

