Druga pesniška zbirka Brine Kren ''Razgaljanja''

6.7.2021 | 09:10

Brina Kren

Straža - Mladinska sekcija Kulturno umetniškega društva Straža je konec tedna predstavila pesniško zbirko mlade pesnice Brine Kren z naslovom Razgaljanja. To je njena druga zbirka, prvo je izdala ob zaključku osnovne šole.

Dogodek je potekal na železniški postaji, na dvorišču fotografskega ateljeja priznanega fotografa Boruta Peterlina, ki ga je organizirala kulturologinja Lara Kulovec. Zbralo se je kar lepo število obiskovalcev, med njimi tudi mladi. Pogovor s pesnico Brino Kren, dijakinjo Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, smer saksofon, je vodila Ema Koncilija, študentka primerjalne književnosti. Brina je povedala, da je bila literatura pri njih doma, torej v okolju, kjer je odraščala. Pripovedovala je o svojem ustvarjanju, o odnosu do glasbe, o pismih, ki jih je začela pisati in tako vzpostavila svojo mrežo dopisovalcev, pa o odnosu fotografije in pisane besede. Avtorica fotografij je Nina Pernat. Avtorica pesniške zbirke je povedala, kako je prišlo do sodelovanja z Nino, spoznali sta se preko glasbe. Za celotno oblikovanje je poskrbela Tjaša Travižan.

Na predstavitvi je Brina prebrala nekaj svojih pesmi, ki so jih obiskovalci nagradili z aplavzom. Avtorici so zastavili tudi nekaj vprašanj. Na vprašanje, kje se vidi čez 10, 15 let, je bil odgovor, da v glasbi.

H. M.

