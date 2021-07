Škreblni in šmarnica za lokalno prepoznavnost

6.7.2021 | 10:20

Utrinek iz Škreblfesta (foto: Mija Benedičič)

Knjiga o Šmarnici (foto: arhiv LAS STIK)

Nastali produkti v okviru projekta Šmarnica (foto: arhiv LAS)

Produkta Čateki škreblni in Prgišče sonca (foto: arhiv LAS STIK)

Trebnje - V preteklosti vzpostavljeno turistično ponudbo povezuje in nadgrajuje sedem projektov v okviru LAS STIK, ki želijo ustvariti boljšo prepoznavnost območja z uvajanjem inovativnih promocijskih modelov, spodbujanjem zelenega turizma, novih turističnih produktov ipd. Dva sta že zaključena, sporočajo iz trebanjskega CIK-a, ki za lokalno skupino organizira in opravlja vse administrativno-tehnične ter finančne naloge. Lokalna akcijska skupina Suhe krajine, Temenice in Krke sicer povezuje občine Dolenjske Toplice, Ivančna Gorica, Trebnje in Žužemberk.

Območje Čateža, gričevnato in z ugodnim podnebjem z relativno veliko sonca, je bilo pred drugo svetovno znano po sadjarstvu. Že med vojnama naj bi kmete župnik in učitelji spodbujali k sušenju sadnja in tako so bile zgrajene tri sušilnice sadnja, zadnja tik pred drugo svetovno vojno, od nje pa se je ohranilo le obzidje. Projekt Škreblni je dobil ime po starem čateškem izrazu za suho sadje – škrebl. »Obnova sušilnice z zamenjavo peči za sušenje sadja je ustvarila pogoje za širitev turistične ponudbe. Z izvedbo dogodka Škreblfest, izobraževalnimi programi s področja pridelave in predelave sadja ter zeliščarstva, v katere je bilo vključenih več kot tisoč udeležencev, pa smo zagotovili razvoj kulturnih, prostočasnih in drugih dejavnosti, ki prispevajo k večji socialni vključenosti. Nadgradnja sta tudi nova produkta Čateški škreblni in čajna mešanica Prgišče sonca,« pojasnjuje vodja projekta in predsednica KUD Popotovanje Frana Levstika Čatež Mija Benedičič.

S projektom Šmarnica pa so se na Liscu lotili osveščanja javnosti o pomenu pridelave in predelave šmarnice. »V knjigi z naslovom Šmarnica smo opisali zgodovino šmarnice, njene koristi in zdravilne učinkovime, opredelili njen pomen v preteklosti in potenciale sedanjega časa. Za spodbujanje lokalne samooskrbe in vzpostavljanje novih tržnih poti smo pripravili 14 delavnic, na katerih smo imeli skoraj 150 udeležencev. V sklopu projekta je Fakulteta za kemijo opravila še analize soka, mošta in vina iz grozdja šmarnice, da bi šmarnico ovrednotili kot vino, razvili pa smo tudi štiri nove produkte – sok, marmelado, eterično olje in tinkture,« pravi vodja projekta in predsednica Društva vinogradnikov »Lisec« Dobrnič Anica Maraž.

Medtem ko sta projekta v trebanjski občini že zaključena, so štirje še v izvajanju, eden pa čaka na potrditev Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Projekt Jurčičev izziv je povezan s prvim slovenskim romanopiscem Josipom Jurčičem, pomagal pa naj bi pri vzponu turistične ponudbe celotnega območja, podobno kot projekt S kolesom po STIK-u, ki naj bi med drugim postavil mobilne postaje za izposojo električnih koles in vzpostavil zemljevid kolesarskih poti na tem območju. Tradicijo in kulinariko prepletata projekta Sitarjeva hiša in Središče gastronomije Dolenjske, ki na eni strani povezujeta lokalne ponudnike, na drugi pa vzpostavljata inovativen pristop k razvoju kulinarike in z njo povezane literature. LAS STIK je potrdil tudi projekt Virtualna Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, ki pa še čaka na potrditev Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Projekti omogočajo tudi nastanek novih delovnih mest, v prvem koraku vsaj treh, še sporočajo iz Trebnjega.

M. K.