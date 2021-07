Koronakrivulja se je pri nizkih številkah obrnila; v regiji z ničle na 22 okužb

6.7.2021 | 11:40

Foto: Bobo

V ponedeljek je bilo opravljeni dobrih 26.500 hitrih antigenskih testov in 1695 PCR testov. Dnevni izkupiček pozitivni na koronavirus se je ustavil pri številki 48, kar predstavlja 2,8-odstotni delež. Če pogledamo predhodni ponedeljek, je bilo včeraj 13 več pozitivnih. 13 se ne zdi veliko, prevedeno v odstotke pa gre za 37 odstotni skok, s čimer se je štirinajstdnevno povprečje dvignilo za sedem odstotkov.

Po podatkih vlade je v ponedeljek umrl en bolnik s covidom-19. V bolnišnicah se jih zdravi 59, od tega jih je 15 na intenzivni terapiji

Po ocenah NIJZ je trenutno v državi 407 aktivnih okužb z novim koronavirusom. Sedemdnevno povprečje okužb znaša 26, 14-dnevno pa 18 na 100.000 prebivalcev.

Po podatkih NIJZ je bilo doslej z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 830.774 ljudi v Sloveniji, z dvema pa 704.044.

REGIJA

V SB Novo mesto covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto in Semič 3, Črnomelj, Kočevje in Šmarješke Toplice 2, Metlika, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Škocjan in Trebnje 1

Posavje - Brežice in Krško 2, Sevnica 1

M. K.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 2h nazaj Oceni true truic https://www.facebook.com/iko.mars/videos/130472119203331/ Preglej samo prijavljene komentatorje