Ponarejanje listin - Tožilstvo odstopilo od pregona, tožnica vztraja

6.7.2021 | 19:20

Jože Slivšek (foto: B. B.)

Krško - Tožilstvo v Krškem: Slivšku ni mogoče z gotovostjo dokazati, da je storil očitano mu kaznivo dejanje – Oškodovanka bo nadaljevala zasebni kazenski pregon

Okrožno državno tožilstvo v Krškem je odstopilo od pregona zoper Jožeta Slivška, ki ga je obtožnica bremenila posebnega primera ponarejanja listin. »Glede na izvedeni dokazni postopek je ocenjeno, da na podlagi izvedenih dokazov, predvsem izpovedi prič in ugotovitev sodnega izvedenca za forenzične preiskave dokumentov, rokopisov in podpisov, obdolženemu Slivšku ni mogoče z gotovostjo dokazati, da je storil očitano mu kaznivo dejanje,« so svojo odločitev pojasnili na tožilstvu. Odvetnica oškodovanke Lucija Ušaj je sicer napovedala, da bo njena stranka nadaljevala zasebni kazenski pregon.

Spomnimo, Slivšek, sicer slovenski politik in dolgoletni vplivni mož krške SLS, naj bi kot direktor zavarovalne Agencije Bonum na ponudbi za življenjsko zavarovanje brez vednosti zavarovanca izpolnil rubriko z vprašanji o njegovem zdravstvenem stanju. Zgodba sega v leto 2013, ko se je danes pokojni krški podjetnik s Senovega z zastopnico Agencije Bonum dogovoril za sklenitev življenjskega zavarovanja pri zavarovalnici Wiener Städtische. Zavarovanec je tri leta pozneje umrl, njegova vdova pa je bila nemalo presenečena, ko je zavarovalnica zavrnila izplačilo zavarovalnine.

Izkazalo se je, da na ponudbi – ta je bila izpisana na samokopirnem papirju v treh izvodih –, ki jo je hranil zavarovanec, vprašalnik o zdravstvenem stanju ni bil izpolnjen, na izvodu, ki jo je Agencija Bonum poslala zavarovalnici Wiener Städtische, pa je bil, in sicer tako, kot da je zavarovanec povsem zdrav. Tako izpolnjen vprašalnik je bil bistven, da je zavarovalnica Wiener Städtische sploh sprejela zavarovalno ponudbo.

Da je na vprašanja brez vednosti zavarovanca odgovarjal prav Slivšek, so kriminalisti in pozneje tožilstvo posumili, zato ker je analiza Nacionalnega forenzičnega laboratorija pokazala, da je njegov podpis na ponudbi izpisan s pisalom enake kemične sestave kot sporni križci v vprašalniku. Slivšek je v svojem zagovoru povedal, da v pisarni večinoma uporabljajo pisala, ki so jih za lastne in promocijske potrebe naročili v večji količini in ki so dostopna vsem.

Sodišče je na prejšnji obravnavi na pobudi Ušajeve in tožilstva zahtevalo grafološko analizo pisave Jožeta Slivška, ki pa očitno za obtoženca ni bila posebej obremenjujoča, saj je tožilstvo odstopilo od pregona.

B. B.