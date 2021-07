Med okuženimi večina mladih. So krivi maturantski izleti?

6.7.2021 | 12:40

Ilustrativna fotografija (foto: FB Mondial Travel)

Novo mesto - Po nekajdnevni stagnaciji okužb s covidom-19, so včeraj po vsej Sloveniji zabeležili 48 novih primerov, od tega, kot smo poročali, v jugovzhodni Sloveniji 17, še pet pa v Posavju.

Največ okužb, in sicer 6, so zaznali v Ljubljani, sledita pa Novo mesto in Semič, kjer so včeraj odkrili po tri novo okužene z novim koronavirusom. Še dve novi okužbi imajo v Črnomlju, Kočevju, Šmarjeških Toplicah, Brežicah in Krškem, po eno pa v Metliki, Mirni Peči, v občini Mokronog Trebelno, pa v Škocjanu, Trebnjem in v Sevnici.

Največ novih okužb s koronavirusom je bilo v starostni skupini od 15 do 24 let in to kar polovica oz. 24 od vseh okuženih v Sloveniji, sledita starostni skupini od 35 do 44 in od 45 do 54 let, kjer je 6 okuženih oz. 12 odstotkov in pol, sledi starostna skupina od 25 do 34 let – takih je bilo včeraj 5, štirje novo okuženi sodijo v starostno skupino od 55 do 64 let, po eden novo okuženi pa je iz najvišjih dveh starostnih skupin.

Do nas je prišla sicer neuradna informacija, da je bilo včeraj v naši regiji večina okuženih mladostnikov, ki so se vrnili z maturantskega izleta v Španiji. Po prvotnem testiranju ob vrnitvi naj bi bili negativni, zatem pa naj bi se začeli kazati znaki prehlada in vnovično testiranje naj bi razkrilo prisotnost virusa. Za podrobna pojasnila in uradne informacije smo zaprosili vodstvo Zdravstvenega doma Novo mesto, na odgovore še čakamo.

Da so se v Španiji epidemiološke razmere v zadnjih dneh občutno poslabšale, saj se je izrazito povečalo število novih okužb z novim koronavirusom zlasti pri mladih, medtem poročajo tudi svetovne tiskovne agencije. Oblasti zato znova razmišljajo o zaostritvi ukrepov, medtem ko se pospešuje cepljenje proti covidu-19, poroča francoska tiskovna agencija APF.

V Španiji, ki je v pandemiji covida ena najbolj prizadetih držav v Evropi, se je doslej z novim koronavirusom okužilo 3,8 milijona ljudi, umrlo je 81.000 bolnikov s covidom.

R. M.