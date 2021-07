Z ukradenim avtom ukradel gorivo. Prevažal pa otroka, ki so ga iskale socialne službe

Na mejni prehod Obrežje je na izstop iz Slovenije pripeljal voznik osebnega avtomobila Peugeot francoskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in ob preverjanju v schengenskem informacijskem sistemu ugotovili, da je bil avtomobil ukraden v Franciji. 34-letnemu državljanu Romunije so odvzeli prostost in ga pridržali.

Kasneje so ugotovili, da je osumljenec v dopoldanskih urah zakrivil tudi tatvino na enem izmed avtocestnih postajališč, kjer je v rezervoar vozila natočil gorivo in odpeljal, ne da bi gorivo tudi plačal.

Osumljenec je v avtu prevažal mladoletno osebo, ki jo iščejo zaradi izročitve skrbstvenemu organu. Pred nadaljevanjem postopkov so mladoletno osebo namestili v ustrezno ustanovo.

Ukraden avtomobil so zasegli, 34-letnega osumljenca pa bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Kradli električne vodnike in gorivo

V Kanižarici pri Črnomlju so neznanci iz ograjenega skladiščnega prostora ukradli okoli 700 kg odpadnih električnih vodnikov.

Med 2. 7. in 5. 7. je na območju Vrčic nekdo vlomil v rezervoar delovnega stroja in iztočil med 250 in 300 litrov goriva.

Prijeli dva Alžirca

Policisti pa so na območju Krašnjega vrha (PP Metlika) izsledili in prijeli dva državljana Alžirije, ki sta nezakonito prestopila državno mejo, so še zapisali v današnjem sporočilu PU Novo mesto.

