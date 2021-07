Zakaj v vodohran morali dovažati vodo in zakaj je voda v pipah pretopla?

6.7.2021 | 14:30

Predsednik in poveljnik PGD Škocjan, Robert Janežič in Klemen Mlakar pred novim gasilskim vozilom, s katerim občanom tudi dovažajo pitno vodo.

Škocjan - Občina Škocjan je v okviru projekta hidravličnih vodovodnih izboljšav pridobila nov primarni vod v dolžini desetih kilometrov, med drugim pa so zgradili tudi nov 400-kubični vodohran v Zloganjski gori, ki oskrbuje škocjansko dolino, to je Škocjan in okoliške vasi proti Dobruški vasi. Na tem območju živi blizu dva tisoč ljudi.

Vodohran deluje že kaki dve leti, nedavno pa je v njem prišlo do takega zmanjšanja dotoka voda, da jo je morala Komunala Novo mesto dovažati. Občani zato niso imeli nobenih težav, a vodstvo občine in tamkajšnje gasilce skrbi, ker je do teh težav prišlo že na začetku poletja in ker je sistem praktično nov.

V času, ko mora komunala dovažati vodo, lahko škocjanski gasilci vodo iz vodohrana vozijo le gospodinjstvom brez javnega vodovoda, za polnjenje bazenov ali zalivanja vrtov pa ne. Zdaj je to bolj priporočilo, dokler se stanje ne stabilizira.

Svetnik Klemen Mlakar (na desni) je imel za novomeško komunalo kar nekaj vprašanj.

Občinski svetnik Klemen Mlakar, ki je tudi poveljnik PGD Škocjan in podpoveljnik občinskega gasilstva občine Škocjan, meni, da je bilo obveščanje prepozno. Vodo so vozili ljudem, tudi za potrebe bazenov, saj za pomanjkanje vode v vodohranu niso vedeli. »Tako smo mi odvažali iz vodohrana, komunala pa ga je polnila, kar je bilo nesmiselno,« pravi Mlakar.

Istok Zorko, vodja sektorja vodooskrbe na Komunali Novo mesto, pojasni, da je res že suša, a da razlog za praznjenje vode v vodohranu ni bilo pomanjkanje vode na vodnih virih, ampak večja potrošnja od zmogljivosti vodohranskih kapacitet.

Več o pojasnilih Zorka ter kaj pravi o problematiki župan Jože Kapler, pa kakšen je odgovor, zakaj je voda v pipah Škocjančanov preveč topla, si preberite v aktualni številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj