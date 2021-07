Marti Kelvišar nagrada GZS za izjemne gospodarske dosežke

6.7.2021 | 20:40

Marta Kelvišar na nocojšnji prireditvi

Dob/Črnomelj - Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) danes 53. leto podeljuje nagrade za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Prejemniki nagrade za leto 2020 so direktor družbe Frutarom Etol Zdenko Zanoški, direktorica družbe Adria Dom Marta Kelvišar, direktor družbe Lumar IG Marko Lukić in direktorica DOBA Fakultete Jasna Dominko Baloh.

Nagrade, ki jih GZS gospodarstvenikom podeljuje kot priznanje za njihovo večletno uspešno vodenje podjetja, so prejeli na nocojšnji slovesnosti v Poletnem gledališču Studenec v Studencu pri Krtini.

"Letošnji prejemniki najstarejših in najprestižnejših gospodarskih nagrad, t. i. gospodarskih oskarjev, so s svojimi odličnimi rezultati lahko zgled vsem, ki iščejo najboljše poti k uspehu, se zavedajo pomena tradicije, hkrati pa vedo, da lahko le z inovativnimi rešitvami, stalno razvojno naravnanostjo ter družbeno in okoljsko odgovornostjo dosegajo prave rezultate," je na prireditvi dejal predsednik GZS Tibor Šimonka.

Že jutri pa nagrajence in celotno gospodarstvo čakajo novi izzivi, je dodal. "Z zadnjim izzivom, pandemijo, se še vedno spopadamo. A slovensko gospodarstvo je dokazalo, da je vzdržljivo, zato se z njim dobro spopada. Na krilih tradicije in inovativnosti mu bo to zagotovo uspevalo tudi v prihodnje," je poudaril Šimonka.

Marta Kelvišar

Kelvišarjeva črnomaljsko družbo Adria Dom, ki je hčerinska družba novomeške Adrie Mobil, proizvaja pa mobilne hiške in šotore za glampiranje, vodi od leta 2018. Kot so v GZS zapisali v obrazložitvi nagrade, se je Kelvišarjeva v zadnjem obdobju usmerila v preobrazbo notranjega delovanja družbe. Družba je v zadnjih štirih letih investirala več kot pet milijonov evrov v povečanje proizvodnih in skladiščnih zmogljivosti, nakup zemljišča, avtomatizacijo ter digitalizacijo proizvodnje in poslovanja.

Poudarek je bil predvsem na zaposlenih. "Nagrade, kot je denimo nagrada GZS, so zgolj posledica vsega, kar smo s sodelavci ustvarili skupaj, in to je priznanje, ki nam bo navdih in motivacija pri našem delu tudi v bodoče," je za Glas gospodarstva dejala Kelvišarjeva. Družba je imela lani 34,6 milijona evrov prihodka in okoli 56.500 evrov dodane vrednosti na zaposlenega.

Ostali nagrajenci

Zanoški je v celjski tovarni arom in eteričnih olj Etol - družbo je leta 2012 kupil izraelski Frutarom, od leta 2018 pa je del ameriške multinacionalke International Flavors & Fragnances (IFF), ki ga je s 1. januarjem 2021 preimenovala v Tastepoint - zaposlen od leta 1978, od leta 2000 je v vodstvu družbe, od leta 2008 je njen direktor.

Kot je ocenil za posebno izdajo glasila GZS Glas gospodarstva, je našel ravnovesje, da se po več kot 40 letih dela ob tem počuti dobro in hkrati še vedno uspe najti iskrice ustvarjalnosti. "K temu je zagotovo pripomoglo tudi to, da sem pri delu ciljno usmerjen," je dejal. Družba ima med drugim lastno raziskovalno skupino s 17 raziskovalci in sedmimi tehniki, ki je v okviru multinacionalke evropski inovacijski center za razvoj določene vrste proizvodov in proizvodna enota za posebno produktno skupino za dobave v celotni Evropi. Družba je lani ustvarila 77,1 milijona evrov prihodka in 122.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega.

Lukić družinsko podjetje Lumar IG, ki proizvaja montažne skoraj ničenergijske objekte, vodi od leta 2010. Kot so zapisali v obrazložitvi, podjetje s svojo razvojno naravnanostjo ter inovativnimi in okolju prijaznimi rešitvami ustvarja trende na področju montažne gradnje tako v Sloveniji kot v tujini, Lukić pa svojim zgledom, znanjem in pristopom oblikuje trajnostni razvoj podjetja in celotne panoge.

Nagrada GZS zaradi velikega števila renomiranih prejemnikov doslej in dejstva, da GZS združuje veliko poslovnih subjektov, spada med najvišja priznanja, ki jih lahko nekdo, ki deluje v gospodarstvu, je za Glas gospodarstva dejal Lukič. Družba je v zadnjih treh letih dobiček povečala za 24 odstotkov, prihodke pa za 16 odstotkov. Lani je ustvarila 19,1 milijona evrov prihodkov in okoli 61.100 evrov dodane vrednosti na zaposlenega.

Dominko Balohova DOBA Fakulteto vodi od njene ustanovitve leta 2004. Svoje poslanstvo je od začetka delovanja fakultete videla v odpiranju možnosti in dostopnosti študijskih programov, je dejala za Glas gospodarstva in dodala, da so cilje dosegali s sinergijskim povezovanjem razvojnega, izobraževalnega in svetovalnega dela ob stalnih inovacijah.

Nagrada je potrditev njihovega razvojnega dela, stalne inovativnosti in potrditev, da njihov trud ni neopažen, je dodala Dominko Balohova. DOBA Fakulteta je imela lani 3,3 milijona evrov prihodkov in okoli 119.600 evrov dodane vrednosti na zaposlenega.

Nagrade GZS so najstarejše tovrstno priznanje v Sloveniji, prvič so bile podeljene leta 1969 ob obletnici smrti Borisa Kraigherja. Prejmejo jih gospodarstveniki, ki trajnostno ustvarjajo presežke - imajo večletne odlične rezultate na domačem in svetovnih trgih, razpolagajo z inovativno poslovno filozofijo in ravnajo s premišljenimi poslovnimi potezami. Vključno z letošnjimi nagrajenci je nagrado doslej prejelo 351 gospodarstvenikov in 29 gospodarstvenic, so navedli v GZS.

