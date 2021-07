Kje (in kdaj) bomo kolesarili med Novim mestom in Stražo

7.7.2021 | 08:15

Odsek mimo pokopališča Srebrniče je že urejen (foto: MO Novo mesto)

Pregledna situacija (MO NM)

Novo mesto - Poročali smo, da bodo Evropski sklad za regionalni razvoj, država, Mestna občina Novo mesto in Občina Straža zagotovili 3,8 milijona evrov za novo kolesarsko povezavo med Novim mestom in Stražo. S pomočjo 1,5 milijona evrov nepovratnih evropskih sredstev bo od glavne avtobusne postaje Novo mesto do centra Straže vzpostavljena 10,8 km dolga kolesarska steza. Gradnja nekaterih odsekov je že končana, nadaljnje urejanje kolesarske povezave pričakujejo v januarju 2022, predviden zaključek del pa je v maju 2023.

Kot omenjeno, bo Evropski sklad zagotovil 1,5 milijona evrov, država 390 tisoč evrov, preostanek pa bosta krili občini. MO Novo mesto bo tako prispevala 172 tisoč, občina Straža pa 1,73 milijona evrov.

Trasa

Zgrajenih bo 2,5 km kolesarskih površin v Mestni občini Novo mesto in 6 km v Občini Straža, skupaj torej 8,5 km novih kolesarskih povezav, ki se bodo navezale na že obstoječe ceste. Na slednjih se bo začrtalo 1,2 km kolesarskih poti, s čimer bo nova zvezna kolesarska povezava med Novim mestom in Stražo merila 10,8 km.

Potekala bo od križišča pri avtobusni postaji Novo mesto, ob regionalni cesti Straža-Novo mesto (Topliška cesta), mimo pokopališča Srebrniče do Volavč po gozdni poti in nato naprej na relaciji Volavče-Loke-Hruševec. Nadaljevala se bo ob trasi lokalne ceste Zalog-Straža, zaključila pa se bo v centru Straže pri priključku Ulice Pod Srobotnikom. Dodatno se bo uredila tudi nova kolesarska steza ob javni poti v smeri Dolenje Straže.

M. K.



novejši najprej Komentarji (1) 56m nazaj Oceni miha Ali bodo kolesarske površine čez gozd od Britofa do tistega avtoelektričarja zadaj za smrekco asfaltirane? Če ne, se bodo kolesarji utapljali v blatu, steza pa bo tudi demolirana od traktorjev. Mimogrede kje bodo potem vozili traktorji, pa vlačilci ko bodo odvažali les? Na tej trasi so ene trije klanci ki niso primerne za kolesarske površine. Ali bodo ti nakloni kaj zravnani? Če ja, bodo to kar zajetna zemljska dela na tej poti. še posebej zoprn je zadnji klanec ... Preglej samo prijavljene komentatorje