Na Glavnem trgu poškodovan kolesar, nato še trk dveh vozil; v Krškem nesreča motorista

7.7.2021 | 07:05

Včeraj ob 17.54 se je na Glavnem trgu v Sevnici pri padcu poškodoval kolesar. Posredovali so reševalci NMP Sevnica, ki so poškodovanega na kraju oskrbeli in prepeljali v ZD Sevnica.

Ob 15.39 sta prav tako na Glavnem trgu v Sevnici trčili osebno in kombinirano vozilo. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili osebo iz vozila, oskrbeli in pomagali reševalcem pri prenosu osebe do reševalnega vozila, usmerjali promet pred prihodom policije, odklopili akumulatorja, posuli razlite motorne tekočine in odmaknili vozili s cestišča. Reševalci NMP Sevnica so poškodovani osebi na kraju oskrbeli in ju prepeljali v ZD Sevnica.

Ob 21.55 sta na Zdolski cesti v Krškem trčila osebno vozilo in motorno kolo. V nesreči sta se dve osebi poškodovali. Reševalci NMP Krško so poškodovani osebi oskrbeli in prepeljali v SB Brežice. Gasilci PGE Krško so zavarovali mesto nesreče, odstranili motorno kolo in počistili cestišče.

Olje na cesti

Ob 20.02 je v naselju Podhosta, občina Dolenjske Toplice, zaradi okvare tovornega vozila prišlo do izlitja olja po cestišču. Gasilci GRC Novo mesto so oljni madež na dolžini okoli 300 metrov posuli z vpojnim sredstvom ter očistili in oprali cestišče. Na kraju je bil prisoten tudi dežurni delavec cestnega podjetja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 11:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAPORE;

- od 7:30 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMALČJA VAS;

- od 10:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAHAROVEC.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 9:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUŠICE;

- od 15:00 do 16:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBRTNA CONA CIKAVA 1;

- od 16:15 do 17:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIZARSTVO BOBIČ;

- od 17:45 do 18:45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVOTEKS 1;

- od 17:45 do 18:45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PIONIR CEGELNICA;

- od 19:00 do 20:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVOTEKS 2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAVRH, na izvodu ZAVRH.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mirne z okolico na območju TP Mirna Roje 2, nizkonapetostno omrežje - Jevnikar predvidoma med 8:00 in 13:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Brezje Goveji Dol med 7.30 in 9.15, Krmelj obrtna cona med 9.30 in 11.15 uro in Krmelj Lisca med 11.30 in 14. uro; na področju nadzorništva Brežice pa na območju TP Mala Dolina med 8. in 11. uro in Globoko vas med 11. in 14. uro.

M. K.