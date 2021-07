Potrjeno: Delta prišla iz Španije; vsi udeleženci maturantskega izleta visokorizični stiki

7.7.2021 | 14:50

Med dijaki z novomeškega območja, ki so se udeležili maturantskega izleta v Loret de Mar v Španiji, so v ponedeljek in torek potrdili več kot 50 okužb z novim koronavirusom, so potrdili na NIJZ.

Počitnikovali na najbolj ogroženem območju

Z maturantskega izleta v Španiji se je v soboto, 3. julija, vrnila skupina 340 dijakov, pretežno iz dolenjske regije. Prav iz tistih španskih predelov, kjer so mladi potovali, poročajo o velikem številu okuženih z delta različico virusa novega koronavirusa.

Epidemiološka služba je včeraj popoldne obravnavala več kot 20 oseb, pri katerih je bil v ponedeljek covid laboratorijsko potrjen.

Počitnikovanju v Španiji gre pripisati tudi včerajšnji, še večji porast okužb v regiji, ko so jih, kot smo poročali, od skupno 73 okužb v vsej državi kar 43 zabeležili pri nas.

Epidemiologi: vsi udeleženci tega maturantskega izleta visokorizični stiki

Skupina maturantov, pretežno z dolenjske regije, se je z maturantskega izleta v Španiji, kot omenjeno, vrnila v soboto. Iz Slovenije do Španije so potovali z avtobusi.

NIJZ: ''S strani organizatorja predmetnega dogodka smo bili danes obveščeni, da se iz Španije vrača nova skupina maturantov, ki prihaja z Gorenjske. Predviden prihod je jutri, 08. 07. 2021, zjutraj. Organizator je sporočil tudi, da je 231 udeležencev včeraj, 06. 07. 2021, zvečer opravilo test, vsi rezultati so bili negativni. 87 udeležencev testiranja ni opravilo. Po naših informacijah se skupina vrača iz Katalonije, ki je uvrščena na oranžni seznam, kar pomeni, da udeleženci v Slovenijo lahko vstopijo brez napotitve v karanteno na domu, če predložijo negativni test PCR ali HAGT, potrdilo o prebolelosti, potrdilo o cepljenju ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike.''

V Španiji so od 27. junija do 3. julija bivali v hotelu Maria del Mar v kraju Lloret de Mar. V Slovenijo so se vrnili z avtobusi, skupina dijakov je v soboto potovala tudi z letalom iz Barcelone do Benetk.

Epidemiološka služba trenutno obravnava več kot 50 udeležencev tega maturantskega izleta, pri katerih so v ponedeljek in torek laboratorijsko potrdili okužbo, in vse njihove kontakte.

Ob tem na NIJZ navajajo, da so s terena prejeli informacijo, da udeleženci izleta od organizatorja niso prejeli obvestila epidemiološke službe NIJZ, ki ga je s prošnjo po posredovanju udeležencem poslala organizatorju. Ne glede na to je epidemiološka služba že pred tem sama začela z obveščanjem vseh udeležencev maturantskega izleta, so dodali.

Ob tem vsem mladim in tudi odraslim potnikom, ki potujejo v tuje kraje, priporočajo oz. svetujejo, naj se polno cepijo, saj na ta način zmanjšajo možnost okužbe in težjih oblik bolezni. Prav tako pa naj dosledno upoštevajo in sledijo vsem higienskim ukrepom za preprečevanje širjenja novega koronavirusa in navodilom držav, v katere potujejo.

Omejite stike z ljudmi, bodite odgovorni!

Vse udeležence maturantskega izleta v Španijo pozivajo, da omejijo stike z drugimi ljudmi (še posebej s starejšimi in bolniki). V obdobju 14 dni naj pozorno spremljajo svoje zdravstveno stanje. Če se v tem času pojavijo simptomi ali znaki covid-19 (slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa, bolečine v žrelu …), naj ostanejo doma in pokličijo osebnega ali dežurnega zdravnika, da bodo prejeli nadaljnja navodila.

Upoštevati morajo priporočila za preprečevanje širjenja okužbe, ki so (kot jih navaja NIJZ):

- Izogibajte se vsem ne-nujnim stikom z ljudmi.

- Vzdržujte medosebno razdaljo vsaj 2 metra.

- Z nečistimi rokami se ne dotikajte oči, nosu in ust.

- Redno si umivajte roke z milom in vodo.

- V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabite namensko razkužilo za roke.

- Priporočajo uporabo mask skladno s Priporočili za uporabo mask v času širjenja okužbe s SARS-CoV-2.

- Poskrbite za redno zračenje zaprtih prostorov.

Delta se širi prav med mladimi

Po doslej znanih podatkih je delta še bolj nalezljiva od drugih različic virusa SARS-CoV-2. Prve ocene Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni kažejo, da bo ta različica do konca avgusta predstavljala 90 % vseh okužb na območju EU. Velika verjetnost je, da se bo širila predvsem med mladimi in ostalimi, ki še niso bili cepljeni, pa tudi tistimi, ki so prvi odmerek cepiva že prejeli.

