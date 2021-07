FOTO: Knoblehar nagradil občane in DRSI, posebne pozornosti deležni gasilci

7.7.2021 | 10:20

Prejemniki občinskih priznanj so nazdravili z županom Jožetom Kaplerjem (na levi): predstavnica DRSI, Jože Krmc in Ivan Povšič.

dr. Dejan Valentinčič

Mlada glasbenika sta navdušila občinstvo.

Škocjan - Praznovanje občinskega praznika občine Škocjan Knobleharjevo 2021 se je končalo.

Na ponedeljkovi Knobleharjevi akademiji je bil slavnostni gost jezuit in misijonar, p. Stanko Rozman, nastopili so Koledniki z Rake. Včeraj pa so na slavnostni seji občinskega sveta podelili občinska priznanja, ter priznanja občinskega gasilskega poveljstva, prejemnikom pa je čestital tudi slavnostni govornik, državni sekretar Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Dejan Valentinčič.

V nagovoru zbranim na trgu sredi Škocjana, v objemu dišečih lip, je povedal, da je naša naloga paziti na slovensko državo kot na punčico svojega očesa, saj se je nastankom samostojne Slovenije pred 30. leti izpolnil tisočletni sen Slovencev, ustanovitev lastne države pa je največji dogodek za narod. Marsikateri, celo večji narodi od nas, so prej izginili.

Ne pozabimo na Slovence po svetu!

Dr. Dejan Valentinčič je še povedal, da izven meja naše države živi pol milijona Slovencev, na katere ne smemo pozabiti. Moramo jih spodbujati, da se vračajo nazaj, sicer pa nam mora biti poseben izziv ostati z njimi povezani. »Slovenci po svetu so najbolj domoljubni. Narodna identiteta ni nekaj samoumevnega in njihova opredelitev za Slovence se je z letom 1991 bistveno povečala,« je dejal ter poudaril še, da čeprav naša država še zdaleč ni idealna, pa je vendarle veliko dosegla na mnogih področjih in še nikoli ni bila bolj demokratična kot zdaj. Le trenutne politične zagonetke so zasenčile njene uspehe.

Kaj postorili v občini

Jože Kapler

Krasno prizorišče za poletne dogodke na trgu pred občinsko stavbo.

Ljudski pevci Fantje z vasi, na levi Jože Krmc, njihov vodja, ki je letos prejel občinsko priznanje.

O uspehih v občini, kaj vse so od lanskega do letošnjega občinskega praznika postorili, je spregovoril župan Jože Kapler.

Kljub posebnim razmeram zaradi korone je zadovoljen nad doseženim. Omenil je dokončanje krožišča v poslovni coni v Dobruški vasi. V sodelovanje z DRSI so obnovili regionalno cesto Škocjan-Stara Bučka, kjer načrtujejo še izgradnjo pločnika. V prihodnjih dneh bodo z DRSI podpisali še sporazum za izgradnjo krožišča ob vstopu v Škocjan. V zadnjem letu so posodobili tudi kar nekaj lokalnih cest,« skratka leto je bilo bogato z investicijami, kar je povezano s finančnimi sredstvi od prodaje zemljišč v poslovni coni,« je pojasnil župan. Omenil je komunalno opremljenost nove stanovanjske soseske Hrastulje, ki se že polni, na razvijajoči se Zeliščarski center JV Slovenije, ureditev zelenic ob Radulji v Škocjanu, ter omenil pomemben projekt – izgradnjo večnamenskega doma v Škocjanu, pri katerem se nadejajo tudi pomoči kulturnega ministrstva.

Kapler, ki je spomnil na pomen rojaka, misijonarja dr. Ignacija Knobleharja, za katerega se v Škocjanu od leta 1992 trudijo, da ne bi ušel pozabi, je občane pozval tudi k premagovanju nevarnosti koronavirusa, kjer je prava rešitev le cepljenje.

Tri občinska priznanja, priznanja občinskega gasilskega poveljstva

Na slavnostni seji so podelili tri občinska priznanja. Prejeli so jih: Ivan Povšič iz Čučje mlake, ki je bil 28 let zagnan predsednik Govedorejskega društva Škocjan; Jože Krmc, dolgoletni vodja skupine ljudskih pevcev Fantje z vasi, ki bo letos praznovala 25 let delovanja; Direkcija RS za infrastrukturo, ker so ji v občini Škocjan hvaležni, da ima posluh za njihove potrebe. V zadnjih letih so z njihovo pomočjo res veliko postorili: obnovili regionalne ceste Dobrava, Bučka, Radulje, postavili novo krožišče v poslovni coni Dobruška vas, skupaj pa načrtujejo še mnoge razvojne projekte pri posodabljanju cestnega omrežja v škocjanski občini.

Prejemniki priznanj občinskega gasilskega poveljstva (od leve proti desni): Jože Kapler, Janez Jenič, Melita Blatnik in Franci Smrekar. Na desni poveljnik OGP Silvo Vene.

Prvič so ob Knobleharjevem podelili tudi priznanja občinskega gasilskega poveljstva. Prejeli so jih dolga leta vsestransko dejavni v gasilstvu ter njihovi podporniki: Melita Blatnik iz PGD Grmovlje, Franci Smrekar iz PGD Škocjan, Kamnoseštvo Jenič iz Škocjana, ki pri sponzorstvu gasilcev nikoli ne umanjka, ter škocjanski župan Jože Kapler, ki se zaveda pomena gasilstva v občini in je tudi sam že od malih nog zaveden gasilec.

Prireditev, ki sta jo povezovala Branka Petkovšek in Matej Krmc, je obogatilo petje skupine Vokalnih5 ter ljudskih pevcev Fantje z vas. Navdušili so tudi mladi glasbeniki, pridih slovesnosti pa so prispevali še škocjanski rogisti.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija