Delta različica poskrbela za nov zagon krivulje; od 73 v državi kar 43 okužb v naši regiji

7.7.2021 | 11:00

Foto: Bobo

Ob stopnjevanju forme delta različice so številke dnevno pozitivnih poskočile. Narava tega koronavirusa je, da bolj nalezljive nove različice izpodrinejo že »udomačene«. Tako je britanska zamenjala »kontinentalno«, zdaj pa dominira indijska, ki jo imenujemo delta. Že primerjava med zadnjima ponedeljkoma je pokazala porast, včerajšnji in predhodni torek pa prav tako nakazujeta dvig. Če je bilo 29. junija zaznanih 47 pozitivnih primerov, jih je bilo včeraj 73 (delež pozitivnih testov je bil 3,5-odstoten). Številka sicer ni visoka in bi morala biti obvladljiva za epidemiologe, vendarle pa gre za 55 odstotni porast.

Toda bistveno je, kot kažejo podatki iz Velike Britanije, kjer je delta razširjenja že nekaj tednov, da cepiva ščitijo pred to različico. Število pozitivnih torej narašča, ne pa število hospitaliziranih in umrlih.

In tako je tudi v Sloveniji. V sredo se je zaradi koronavirusne bolezni v bolnišnicah zdravilo vsega 52 ljudi (sedem manj kot dan prej), od tega jih je 10 potrebovalo intenzivno terapijo. Včeraj je umrl en človek, ki je bil v zadnjih 28 dneh pozitivne na testiranju na koronavirus.

"Neuradno je bilo ta teden potrjenih 70 primerov delta različice. Več kot prej v vseh sedmih tednih. Delta različica je 50 odstotkov bolj nalezljiva," je povedal minister za zdravje Janez Poklukar. K temu je dodal, da je 99,95 odstotkov primerov delta različice "med necepljenimi in cepljenimi z eno dozo".

Po ocenah NIJZ je trenutno v državi 427 aktivnih primerov okužbe.

REGIJA

V SB Novo mesto covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Črnomelj 9, Novo mesto 8, Šentjernej 5, Metlika 3, Trebnje in Dolenjske Toplice 2, Šmarješke Toplice, Škocjan, Ribnica in Žužemberk 1

Posavje - Brežice 5, Krško 3, Sevnica in Bistrica ob Sotli 1

M. K.