S 3,4 promila alkohola v krvi moral priznati premoč gravitaciji

7.7.2021 | 11:40

Simbolna slika (foto: Profimedia)

Včeraj nekaj pred 18. uro so bili policisti obveščeni, da v Sevnici reševalci oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval pri padcu s kolesom. Policisti PP Sevnica so ugotovili, da gre za 42-letnega moškega, ki je pri kolesarjenju izgubil oblast nad kolesom in padel. Kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 1,65 miligrama alkohola.

Pijan mopedist tudi brez vozniške

Trebanjski policisti so med kontrolo prometa v Dobrniču včeraj nekaj pred 12. uro ustavili voznika mopeda in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. 42-letni kršitelj, proti kateremu je bila že pred tem izrečena sankcija prepovedi vožnje, je imel v litru izdihanega zraka 0,90 miligrama alkohola. Moped so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Določila Zakona o pravilih cestnega prometa in Zakona o voznikih določajo, da se za omenjeni kršitvi izreče globa v višini 2.200 evrov.

Oba voznika lažje ranjena

Policisti PP Sevnica so bili nekaj pred 16. uro obveščeni o še eni prometni nesreči v Sevnici. Povzročil jo je 48-letni voznik tovornega vozila, ki je zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v avtomobil 53-letne voznice. Oba udeleženca sta se v nesreči lažje poškodovala, oskrbeli so ju v zdravstvenem domu. Policisti so povzročitelju nesreče zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Mopedist in mladoletna potnica po trčenju padla

Okoli 22. ure so bili policisti PP Krško obveščeni o prometni nesreči z udeležbo voznika osebnega avtomobila in voznika mopeda v krožnem križišču v Krškem. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil 24-letni voznik avta, ki je zaradi neupoštevanja prednosti v krožnem križišču trčil v 17-letnega voznika mopeda. Mopedist in mladoletna potnica na mopedu sta po trčenju padla in se lažje poškodovala. Reševalci so ju oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče bodo policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Voznik v voznico, ta še v prometni znak

Včeraj nekaj po 10. uri je na Novomeški cesti v Kočevju prometno nesrečo povzročil voznika osebnega vozila, ki je zaradi prehitre vožnje trčil v zadnji del vozila udeleženke, ki se je ustavila za vozilom, ki je zavijalo. Vozilo udeleženke je nato odbilo tako, da je trčila še v prometni znak, pri tem se je lažje poškodovala. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

Z delovišča v Črnomlju je v noči na torek nekdo ukradel okoli 230 kg železnih palic in iz rezervoarjev delovnega stroja in kombija iztočil okoli 70 litrov goriva. Podjetji, ki izvajata dela, je oškodoval za okoli 450 evrov.

V Črnomlju je v minuli noči nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Policisti okoliščine še preiskujejo.

V Kočevju je bilo vlomljeno v objekt, od koder so ukradli orodje in elektro material. Škoda znaša okoli 500 evrov.

Spet vse več obiskov najrazličnejših ''delavcev'', nenapovedanih neznancev

V zadnjih dneh so bili policisti ponovno obveščeni o sumljivih okoliščinah v več primerih, ko so neznanci obiskali starejše občane in jih z različnimi pretvezami poskušali zvabiti iz hiš, da bi izvršili kazniva dejanja tatvine. V večini primerov so občani ravnali pravilno, sumljive osebe so odslovili in policiste o tem obvestili. Ponovno svetujejo previdnost ob obiskih neznancev. Ugotavljajo, da so žrtve tovrstnih kaznivih dejanj predvsem starejši, tatvine pa so bolj pogoste v dopoldanskem času. Storilci žrtve zamotijo s pogovorom in se predstavljajo kot delavci elektro, komunalnih ali gradbenih podjetij, odkupovalci železa, serviserji in podobno. Njihov glavni namen je, da žrtev zvabijo iz hiše in preusmerijo njeno pozornost, sostorilci pa v tem času vstopijo v hišo in izvršijo kaznivo dejanje. Oškodovanci največkrat šele po njihovem odhodu ali celo v naslednjih dneh ugotovijo, da so bili žrtev kaznivega dejanja. Občanom svetujejo, da so ob nenapovedanih obiskih neznancev še posebej pozorni. Tujcev naj ne vabijo v hiše in jih imajo ves čas pod nadzorom. Tudi v primeru, da hišo zapustijo le za kratek čas ali ob delu na bližnjem vrtu, naj vrata zaklepajo in imajo ključ pri sebi. Ob pojavu sumljivih oseb naj bodo pozorni na njihov osebni opis, si zapišejo registrsko številko vozila in o tem takoj obvestijo policiste na številko 113.

Prijeli šest Afganistancev

Policisti so na območju Črnomlja izsledili in prijeli dva državljana Afganistana in na območju Novega mesta štiri državljane Afganistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo še potekajo.

M. K.