Dolenjski dijaki okužbo staknili na maturantskem izletu - se že barvamo oranžno in celo rdeče ...

7.7.2021 | 13:10

Poročali smo, da naj bi med ponedeljkovimi 22. potrjenimi primeri novih okužb s covidom na Dolenjskem, v Beli krajini in v Posavju (številka je presenetila po skoraj popolnem zatišju konec tedna, ko okužb v naši regiji ni bilo) bila večina okuženih mladostnikov, ki so se vrnili z maturantskega izleta v Španiji.

Počitnikovanju v Španiji gre očitno pripisati tudi včerajšnji, še večji porast okužb v regiji, ko so jih, kot smo poročali, od skupno 73 okužb v vsej državi kar 43 zabeležili pri nas.

Se že barvamo v oranžno in celo rdeče ...

Največ – 9, je bilo včeraj novih okužb v Črnomlju, kjer tedenski prirast znaša 225 odstotkov, in osem v Novem mestu, kjer je tedenski prirast zdaj 175 odstoten. Po pet novih primerov je v Brežicah in Šentjerneju, po trije v Metliki in Krškem, po dva pa v Trebnjem in Dolenjskih Toplicah. Po eno novo okužbo imajo še v občinah Sevnica, Šmarješke Toplice, Škocjan, Žužemberk, Ribnica in Bistrica ob Sotli, nekatere občine v naših regijah pa se že barvajo v oranžno oziroma celo v rdeče.

Jugovzhodna Slovenija in Posavje sta tako med najbolj okuženimi regijami v državi.

Kot razkrivajo podatki Covid sledilnika, je bilo tudi včeraj po vsej državi 51 primerov oziroma skoraj 70 odstotkov vseh okužb med mladimi v skupini od 15 do 24 let.

Nov izbruh virusa je tako rezultat maturantskih izletov v Španiji. Kot vse kaže, gre res za doslej najbolj kužno - delta različico virusa covid-19.

Dodano ob 14.40:

Po naših neuradnih informacijah naj bi vse okužene dijake napotili v karanteno.

R. M.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 2h nazaj 1 (4) (3) (4)(3) Oceni miha Po mojem bi bilo dobr, če vse zapremo pa se bomo rešili te naloge.... Bo potem pozimi bolje. Preglej samo prijavljene komentatorje