Komunalna prenova Cikave, najstarejše novomeške poslovno-industrijske cone

7.7.2021 | 20:00

Pogodbo sta podpisala novomeški župan Gregor Macedoni in član uprave izbranega izvajalca del novomeškega CGP Edo Škufca. (Foto: M. Ž.)

Pregledna situacija

Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni in član uprave izbranega izvajalca del novomeškega CGP Edo Škufca sta opoldne podpisala pogodbo za komunalno opremljanje Poslovno industrijske cone Cikava, ki je največja gospodarska cona v Mestni občini Novo mesto in deluje od leta 1995. Naložba bo skupaj z DDV-jem stala nekaj manj kot 2,93 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval nekaj več kot 1,75 milijona, dobrih 584.000 evrov pa država.

Župan Macedoni je ob podpisu povedal, da je Gospodarska cona Cikava bila ena prvih tovrstnih infrastruktur v novomeški občini in da ima velik potencial v zaledju, zdaj je namreč pozidana med 20 in 30 odstotki, hkrati pa prihaja v to območje tudi tretja razvojna os. »Zato je bilo nujno, da bomo obstoječo infrastrukturo, ki ni več zadoščala potrebam, nadgradili,« je poudaril. Med drugim bodo s tem rešili nevšečnosti s poplavljanjem meteorne vode.

Naložba je vsebinsko razdeljena na dva sklopa. V prvi fazi gre za razširitev obstoječe ceste ter rekonstrukcijo obstoječega meteornega kanala med objektoma na Podbevškovi ulici 5 in 7. Med gospodarskim objektom Medle d.o.o. do izliva v potok Šajser bosta poleg rekonstrukcije potekali izgradnja nove meteorne kanalizacije in rekonstrukcija fekalnega kanala.

Mestna občina Novo mesto trenutno izvaja aktivnosti za pridobitev dovoljenj za izvedbo nadaljnjih faz. V planu je izvedba druge faze ceste 2 (kot je razvidno v slikovni prilogi Pregledna situacija), izvedba ceste 1 v dolžini enega kilometra, ki bo potekala vzporedno z novo tretjo razvojno osjo od novega priključka Cikava do novega priključka Osredek ter cesto 8, ki bo predstavljala nov uvoz v cono Cikava. Goce Tasev, direktor podjetja Tabakum, ki je eno prvih delujočih v coni Cikava, je poudaril velik pomen naložbe za optimalno poslovanje v coni, v kateri je zaradi meteornih voda pogosto prihajalo do neprijetnih situacij: »Verjamem, da se bo s to investicijo zadeva vendarle uredila tako, kot je potrebno.«

Z deli bo CGP začel v nekaj dneh, tako, da bodo, kot je dejal župan, skušali izkoristiti te poletne mesece, ko tudi gospodarska dejavnost nekoliko zastane, predvsem za tiste najbolj problematične odseke, kjer bodo posegali na dvorišča poslovnih objektov. Rok za dokončanje pa je eno leto. Pri tem je Škufca ocenil, da tehnično projekt sicer ni posebej zahteven, najbolj zahtevno bo usklajevanje z ljudmi oz. podjetniki, ki tukaj delajo, da bodo z deli povzročali čim manj motenj, saj bo prihajalo do različnih cestnih zapor.

M. Ž.