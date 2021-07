Kar tri delovne nesreče; tovornjak stisnil kolesarja ob ograjo

7.7.2021 | 18:45

Ob 7.57 je v ulici Ob potoku v Krškem delavec padel s strehe stanovanjske hiše. Reševalci NMP Krško so delavca, ki je padel okoli štiri metre v globino, na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Ob 9.44 je v Vavti vasi v Straži delavec padel iz lestve. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 16.16 pa sta se v Podbevškovi ulici v Novem mestu pri opravljanju dela v skladiščnih prostorih poškodovala dva delavca. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so ju oskrbeli na kraju in prepeljali v SB Novo mesto.

Tovornjak stisnil kolesarja

Ob 9.03 je v naselju Mihalovec, občina Brežice, tovorno vozilo stisnilo kolesarja ob dvoriščno ograjo. Posredovali so reševalci NMP Brežice, ki so poškodovanega kolesarja na kraju oskrbeli in prepeljali v UC Brežice. O

Padla kolesarka

Ob 15.14 je v naselju Svinjsko, občina Sevnica, padla kolesarka. Reševalci NMP Sevnica so kolesarko, ki si je poškodovala nogo, na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali v UC Novo mesto.

S helikopterjem v UKC

Ob 16. uri je helikopter Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor poletel v SB Brežice, od koder je odpeljal obolelo osebo v UKC Ljubljana.

Goreli avtomobilski odpadki

Ob 7.07 so ob Cesti na Trato v Kočevju goreli avtomobilski odpadki. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje in požarišče prekopali ter zalili z vodo.

Drevo na cesto

Ob 15.22 se je na lokalno cesto v bližini Globočic, občina Brežice, podrlo drevo, ki je onemogočalo promet. Drevo so razžagali in odstranili delavci Komunale Brežice.

M. K.