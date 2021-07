Skupina Gen-I tudi letos podira rekorde

Ljubljana/Krško - Skupina Gen-I je v prvih šestih mesecih ob 1,3 milijarde evrov prihodkov ustvarila 30,6 milijona evrov čistega dobička, potem ko je lani zabeležila rekordnih 15,43 milijona evrov dobička. Ustvarjeni dobiček ob polletju je štirikrat večji od načrtov. Kot so poudarili v Gen-I, je za družbo najuspešnejše poslovno obdobje v zgodovini.

Ustvarjeni čisti dobiček ob koncu junija je 300 odstotkov nad načrtom, predstavlja pa tudi skoraj 200-odstotno realizacijo celotnega načrtovanega dobička do konca leta 2021. Skupina Gen-I je v prvih šestih mesecih ustvarila 37,8 milijona evrov dobička iz poslovanja, kar je 260 odstotkov nad načrti, so sporočili iz podjetja.

Digitalizacija

Kot so pojasnili, so ciljno in razvojno usmerjena vlaganja v digitalizacijo omogočile izkoristiti večino priložnosti na energetskih trgih in pospešeno rast na vseh poslovnih področjih. K polletnemu rezultatu je največ prispevalo področje globalnega trgovanja.

"Hiter razvoj digitalizacije podpornih aktivnosti in procesov so omogočili vložki v infrastrukturo dela s podatki, ki omogočajo sposobnost izvajanja hitrega analitsko podprtega odločanja ob uporabi najnaprednejših orodij. Zaradi teh investicij je skupina Gen-I že v prvi polovici leta poslovala rekordno," so poudarili.

Višja pričakovanja

V Gen-I so se v luči izjemnega poslovanja v prvih šestih mesecih in ocene o pozitivnem nadaljevanju do konca leta odločili izboljšati prvotni poslovni načrt za 2021, ki je bil sicer že zastavljen na najvišjih ravneh v zgodovini obstoja Gen-I.

Po novem tako letos pričakujejo 40,3 milijona evrov čistega dobička, s čimer bodo načrtovanega več kot podvojili, in 50,7 milijona evrov dobička iz poslovanja.

Digitalizacija procesov in poslovanja je Gen-I lani omogočila dodatno razširitev poslovanja na globalne finančne trge, s čimer so še naprej širili trgovalne aktivnosti. S tem pristopom je skupina na mednarodnih trgih v prvi polovici leta uspela trgovati z več kot 100 teravatnih ur (TWh) energije, s tem pa je dosegla nov mejnik poslovanja. Skupina Gen-I je lani prodala rekordnih 142,9 TWh energentov.

Elektrika nič dražja

V Gen-I so ob tem poudarili, da so kljub izjemni rasti cen energentov na mednarodnih trgih uspeli ohraniti nespremenjene cene elektrike za končne odjemalce.

"Rekordna realizacija in optimističen pogled vnaprej sta posledica preteklih vlaganj v digitalizacijo, analitiko ter še posebej v naše zaposlene in njihova specifična znanja. Letošnje leto je najboljša potrditev pravilne usmeritve uprave v nadaljnji razvoj podjetja in zaposlenih ter smotrnost vlaganj v zeleno in digitalno prihodnost. Ob tem naš primarni fokus ostajata zadovoljstvo in zaupanje naših strank, ki jih je vsak dan več," je ob tem poudaril predsednik uprave Gen-I Robert Golob.

