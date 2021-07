Gorelo strnišče na njivi

Ob 18.31 si je na Šolski cesti v Brestanici, občina Krško, pri športnih aktivnostih občan poškodoval nogo. Reševalci NMP Krško so poškodovanega na kraju oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Gorelo strnišče

Ob 19.22 je pri naselju Kerinov grm, občina Krško, gorelo strnišče na njivi. Požar na površini okoli 0,05 hektarja so pogasili gasilci PGE Krško in PGD Veliki Podlog.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes:

- od 6:30 do 8:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA PRI DOBRNIČU, TP PRESKA in TP ZAGORICA;

- od 9:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KARTELJEVO na izvodu DOLENJE KARTELJEVO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Č.N. GUMBERK.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 8:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KODELJEV HRIB;

- od 11:30 do 12:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOR DOL. TOPLICE:

- od 9:15 do 10:15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOM STAREJŠIH OBČANOV NM;

- od 11:30 do 12:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOM. SL. PIONIRJEV DOL. TOP.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 10:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽEVSKA VAS 2, izvod vikendi;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLOŠTER 2;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOLPA 2003.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju področju Malkovca z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Medvedjek predvidoma med 8:00 in 11:30 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na Področju Krmelja z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Slančji vrh, Bojnik, Otavnik, Jeperjek in Marendol predvidoma med 8:00 in 11:30 uro ter na območju TP Reštanj predvidoma med 12:00 in 14:00 uro.

