Novomeški poletni večeri se začnejo drevi pred Gogo

8.7.2021 | 08:50

Novomeški poletni večeri bodo tudi letos potekali na Glavnem trgu pred Gogo. (foto: arhiv; DL)

Novo mesto - Novomeški poletni večeri bodo na novomeškem Glavnem trgu potekali med 8. julijem in 24. avgustom. Začeli se bodo drevi ob 20. uri pred knjigarno Goga s pogovorom o romanih Šola za delikatne ljubimce Svetlane Slapšak in Naj me kdo zbudi Lucije Stepančič. Roman Šola za delikatne ljubimce je križanec med potopisom, političnim esejem in pustolovsko-ljubezenskim romanom. Naj me kdo zbudi se dogaja v Firencah in se začne kot ljubezenska zgodba, toda glavna junaka začneta kot za šalo preskakovati stoletja, svet živih in mrtvih.

Med ostalimi literarnimi gosti velja izpostaviti Borisa A. Novaka, Janeza Bogataja, ki bo predstavljal svojo knjigo Z Janezom Trdino za slovensko mizo, o drugi svetovni vojni na Dolenjskem bodo spregovorili avtorji knjige En krompir, tri države Božidar Flajšman, Bojan Balkovec in Blaž Štangelj, Blaž Videmšek bo predstavljal svoj Plan B, o izvrstnih Goginih kriminalnih romanih pa se bosta pogovarjala Tadej Golob in Mirt Komel.

Pogovorom sledijo koncerti

Pogovorom o knjigah bodo ob četrtkih praviloma sledili koncerti. Kar tri večere bo na odru v kombinaciji z različnimi glasbeniki stala domačinka Ana Čop (prvič že nocoj ob 21.30 s Patricijo Škof), posebna pozornost pa bi bila lahko namenjena tudi koncertoma Janeza Dovča in Sounds of Slovenia in skupine Blues Expirience z Julijanom Eričem, Igorjem Leonardijem in Tadejem Kamplom.

Obisk Novomeških poletnih večerov bo brezplačen.

I. V.; M. K.

