Novo vodstvo društva Dolenjska akademska pobuda

8.7.2021 | 10:00

Ingrid Franko Uhernik, Sašo Murtič in Lea-Marija Colarič-Jakše (foto: Marko Klinc)

Novo mesto - Na letnem zboru društva Dolenjska akademska pobuda, ki si vse od ustanovitve prizadeva za javno univerzo Jugovzhodne Slovenije s sedežem v Novem mestu, so imenovali novo vodstvo. Društvo bo v naslednjem štiriletnem mandatnem obdobju vodil izr. prof. dr. Sašo Murtič, podpredsednica je doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, tajnica mag. Ingrid Franko Uhernik, ostali člani Upravnega odbora pa so še zasl. prof. ddr. Janez Usenik, prof. dr. Boris Bukovec, izr. prof. dr. Aleš Gabrič, dr. Janez Gril, doc. dr. Julij Nemanič in izr. prof. dr. Blaž Rodič.

Prenovljeno društvo si bo, kot sporočajo po občnem zboru, prizadevalo za izvedbo akademskih večerov, tradicionalnega posvetovanja razvoja študijskih programov in univerze v regiji, sodelovalo bo pri razpisu in podelitvi Nahtigalovih priznanj, svetovanju študentom ter sodelovalo na javnih dogodkih, povezanih s problematiko razvoja znanosti in visokega šolstva. Sodelovati namerava tudi pri razvoju inteligentnih sistemov in bo širilo pogoje za ''vse večje sožitje naravne in umetne inteligence v sistemu sodelovanja znanosti in gospodarstva.''

M. K.