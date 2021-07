18-letni voznik tovornjaka spregledal kolesarja in ga stisnil ob ograjo; napadel hčerko in jo poškodoval

8.7.2021 | 12:15

Simbolna slika (foto: Profimedia)

Včeraj okoli 9. ure so bili brežiški policisti obveščeni o prometni nesreči v Mihalovcu. Tam je 18-letni voznik tovornega vozila s pripetim priklopnikom ob vožnji vzvratno trčil v 77-letnega kolesarja, ki je ustavil za vozilom. Tovorno vozilo je moškega, kot smo že poročali, stisnilo ob kamnito ograjo stanovanjske hiše. Hudo poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Zoper 18-letnika bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Nesreči pri delu

Tudi o včerajšnjih kar treh delovnih nesrečah smo že poročali, na PU Novo mesto danes dve od njih nekoliko podrobneje pojasnjujejo.

Policisti PP Krško so bili včeraj obveščeni o nesreči pri delu na območju Krškega. Ugotovili so, da je 22-letni moški delal na strehi stanovanjske hiše. Ob vzpenjanju po kovinski lestvi mu je ta zdrsnila in je padel z višine okoli štirih metrov. Poškodovanega moškega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine še preverjajo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Nekaj pred 10. uro so bili o nesreči pri delu obveščeni tudi policisti PP Dolenjske Toplice. Nesreča se je zgodila v Vavti vasi, kjer je 47-letni moški prav tako opravljal dela na strehi hiše. Po prvih ugotovitvah naj bi mu pri sestopanju po lestvi spodrsnilo in omahnil je z višine okoli treh metrov. Hudo poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Tudi o tem sledi poročilo pristojnemu tožilstvu.

Poškodoval hčerko

Policisti so bili obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo žensko, ki naj bi bila žrtev nasilja v družini. Ugotovili so, da je 55-letni nasilnež, ki je bil pod vplivom alkohola, bil psihično in fizično nasilen nad hčerko in jo poškodoval. Osumljencu, ki naj bi bil že večkrat nasilen do žene in hčerke, so odvzeli prostost in ga pridržali. Zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil življenje, osebno varnost in svobodo žrtev, so mu izrekli ukrep prepovedi približevanja in o tem obvestili pristojne institucije ter preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Zoper 55-letnega nasilneža bodo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Udaril partnerko, razgrajal tudi pred policisti

Policiste PP Šentjernej so minulo noč poklicali na pomoč iz naselja v Šentjerneju, kjer je 20-letni kršitelj žalil svojo partnerko in jo udaril. Sprl se je tudi z dvema prebivalcema naselja, ju prav tako žalil in večkrat udaril. Kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Migranti

Policisti so na območju Ribnice (PP Brežice) izsledili in prijeli štiri državljane Kosova in na območju Žuničev (PP Črnomelj) devet državljanov Afganistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo še potekajo.

M. K.