Še vedno prednjačimo - v regiji 36 novih okužb

8.7.2021 | 10:50

Profimedia

V sredo so po državi opravili 19.185 hitrih testov. Kdor je bil pozitiven, gre na dodatno preverjanje z zanesljivejšim PCR testom. Teh pa so včeraj izvedli 1713 in z njimi ugotovili 68 pozitivnih, kar predstavlja štiri-odstotni delež.

Prejšnjo sredo so zaznali samo 23 primerov, včeraj pa torej 196 odstotkov več.

Toda glavni pokazatelj ostajajo razmere v bolnišnicah. Tam pa se zdravi 47 koronavirusnih bolnikov, pet manj kot v sredo, od tega jih je bilo 10 na intenzivnih oddelkih.

Kot je na Twitterju sporočila vlada, je zaradi covida-19 v sredo umrla ena oseba.

Po ocenah NIJZ je trenutno v državi 452 aktivnih primerov okužbe.

Na 100.000 prebivalcev je bilo v zadnjih 14 dneh potrjenih 20 primerov okužb, sedemdnevno povprečje okužb pa znaša 36.

Tako kot minule dni, po okužbah v državi prednjači naša regija. Včeraj so tako zabeležili 36 novih okužb v regiji, v torek 43, v ponedeljek 22 ...

REGIJA

V SB Novo mesto covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 8, Črnomelj, Metlika in Trebnje 5, Mirna Peč 3, Dolenjske Toplice, Šmarješke Toplice, Straža in Šentrupert 1

Posavje - Brežice 3, Krško 2, Sevnica 1

M. K.