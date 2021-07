Med dolenjskimi dijaki po vrnitvi iz Španije do zdaj potrjenih 58 okužb; vseh 334 dijakov v karanteni

8.7.2021 | 11:15

Simbolna slika (foto: Profimedia)

Ljubljana/Novo mesto - Med dolenjskimi dijaki, ki so se v soboto vrnili z maturantskega izleta v Španiji, so do zdaj potrdili 58 okužb z novim koronavirusom. Vseh 334 dijakov je v karanteni, podatkov o tem, ali so okuženi z različico delta, pa za zdaj še nimajo, je v izjavi za medije povedala epidemiologinja Eva Grilc z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Število novo odkritih primerov okužb v naši regiji je bilo, kot smo poročali, visoko tudi včeraj, ko so odkrili 36 okužb.

Iz španskega letovišča Lloret de Mar so se dijaki in nekaj spremljevalcev vrnili v soboto. NIJZ je z dolenjske območne enote dobil obvestilo, da jih je bilo nekaj pozitivnih na hitrih testih. Rezultate so nato preverili še s PCR testi in do zdaj potrdili skupno 58 okužb. Grilčeva je ob tem opozorila, da lahko zboli še kdo.

Kot visoko tvegane stike je NIJZ vse dijake napotil v karanteno. Če bodo opazili simptome, se bodo z zdravnikom dogovorili za testiranje.

Delta zelo verjetna

Rezultati analize, ali so se dijaki okužili s koronavirusno različico delta, še niso znani, po besedah epidemiologinje jih lahko pričakujemo v prihodnjih dneh. Obstaja pa verjetnost, da gre ravno za to različico, ki je v Španiji precej prisotna.

Za zdaj tudi nimajo podatka, ali je bil kdo od udeležencev maturantskega izleta cepljen.

Na NIJZ ocenjujejo, da gre porast koronavirusnih okužb v Sloveniji v zadnjih dneh pripisati tej skupini, situacijo pa bodo spremljali še naprej, je napovedala Grilčeva.

Tudi Gorenjci letovali v Španiji

Iz Španije si sicer v Slovenijo danes vrača nova skupina dijakov, tokrat z Gorenjske.

Kot so pojasnili na NIJZ, so bili s strani organizatorja potovanja o tem obveščeni, prav tako je po njihovih podatkih 231 udeležencev večer pred odhodom iz Španije opravilo test, vsi rezultati pa so bili negativni.

Vendar na NIJZ dodajajo, da 87 udeležencev testiranja ni opravilo. Po njihovih informacijah se skupina sicer vrača iz Katalonije, ki je uvrščena na oranžni seznam, kar pomeni, da udeleženci v Slovenijo lahko vstopijo brez napotitve v karanteno na domu, če predložijo negativni test PCR ali hitri test, potrdilo o prebolelosti, cepljenju ali cepljenju za prebolevnike.

Ob tem vsem mladim in tudi odraslim potnikom, ki potujejo v tujino, priporočajo oz. svetujejo, da se polno cepijo, saj na ta način zmanjšajo možnost okužbe in težjih oblik bolezni. Prav tako svetujejo, da dosledno upoštevajo in sledijo vsem higienskih ukrepom za preprečevanje okužb in navodilom držav, v katere potujejo.

Čeprav so predstavniki Collegium Mondial Travel (CMT), ki so organizirali potovanje, za nekatere medije povedali, da je bilo že za sobotno skupino dogovorjeno, da vsem 334 udeležencem izdajo odločbo o karanteni, enako pa naj bi veljalo tudi za vse maturante, ki se iz Španije vračajo v naslednjih dneh, je Grilčeva povedala, da je NIJZ organizatorja prosil, naj udeležence izleta prosi, da se čim bolj zadržujejo doma in omejijo stike. Dokler se ne pojavi kakšen pozitiven primer, jih namreč NIJZ v karanteno ne more napotiti.

M. K.