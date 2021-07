Žarko Gorenjc, nekdanji policist, se ni izrekel o krivdi za umor žene; pod vprašajem kopica dokazov

8.7.2021 | 13:00

Prizorišče zločina v vasi Dole pri Polici, sedem kilometrov od Grosupljega. (foto: Svet24)

Ljubljana/Dole pri Polici - Na Okrožnem sodišču v Ljubljani je danes potekal predobravnavni narok za Žarka Gorenjca, inšpektorja pri Banki Slovenije in nekdanjega policista, ki mu tožilstvo očita umor žene letos v Dolah pri Polici v občini Grosuplje. Gorenjc se bo o svoji krivdi izrekel po odločitvi sodnega senata glede izločitev več dokazov. To je predlagala obramba obtoženega, po oceni katere so bili pridobljeni nezakonito.

Tožilstvo 44-letnemu Gorenjcu očita, da je 5. marca zadušil svojo 36-letno ženo, po dejanju pa se je sam javil policiji v Trebnjem. Policisti so odšli na naslov v okolici Grosuplja, kjer so jo našli mrtvo. Policija ga pred tem še ni obravnavala, a mediji so po dogodku objavili pismo mame žrtve, v katerem je navedla, da je storilec njeno hčer več let maltretiral.

Kot je na današnji obravnavi v predstavitvi obtožnice dejala tožilka, je Gorenjc ženo umoril iz nizkotnih vzgibov, ker ga je hotela zapustiti in je že poiskala pravno pomoč. Tožilstvo danes sicer ni predlagalo kazenske sankcije.

Zagovornik obtoženega pa je predlagal izločitev več ključnih dokazov, ki da so bili nezakonito pridobljeni. Po oceni obrambe bi tako bilo treba izločiti vse dokaze, pridobljene na podlagi obvestil in dejanja Gorenjca, ki jih je dal policiji, preden je bil obveščen o svojih pravicah. Med drugim bi morali izločiti tiste, ki so bili zbrani z vstopom v hišo, saj je obtoženi policistom prostovoljno izročil ključe, ko so mu rekli, da bi preverili prijavo. Prav tako o izročitvi ključev ni nobenega zaznamka, samo o vrnitvi, je še dejal odvetnik.

Tožilka izločitvi teh dokazov nasprotuje, saj bi, kot je poudarila, policisti po samoprijavi ne glede na izročene ključe na kraju dogodka neizogibno našli materialne dokaze.

Sodišče o predlogu izločitve dokazov danes še ni odločilo.

STA; M. K.