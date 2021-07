Prim. dr. Rafael Kapš: Covid najbolj prizadel debele hipertonike

8.7.2021 | 14:10

Prim. dr. Rafael Kapš (foto: M. Ž.)

V Sloveniji je po podatkih izpred pandemije novega koronavirusa imelo težave s povišanim tlakom kar 40 odstotkov odrasle populacije. S starostjo je ogroženost še narasla in dosegla več kot 70 odstotkov starejših od 65 let. Koliko ljudi ima previsoke vrednosti krvnega tlaka v zadnjem letu, med največjo zdravstveno krizo človeštva v moderni dobi, si ne upa ugibati nihče. Strokovnjake, ki delajo na področju arterijske hipertenzije, zdravljenja zvišanega krvnega tlaka, zelo skrbi, kaj bo pokazala prihodnost. Bojijo se, da bodo bolezni srca in ožilja, ki so pogosta posledica nezdravljenega krvnega tlaka, terjale visok davek. O tej problematiki smo se pogovarjali s priznanim dolenjskim zdravnikom, primarijem dr. Rafaelom Kapšem, dr. med., specialistom interne in intenzivne medicine v Splošni bolnišnici Novo mesto.

Na vprašanje, kaj ugotavljajo v praksi glede povezave med covidom-19 in hipertenzijo, dr. Kapš denimo odgovarja: '' Težko bi rekel kaj kompetentnega o večji ogroženosti, morda bi znal na to odgovoriti kakšen epidemiolog. Vsekakor pa lahko omenim ugotovitev, da sta arterijska hipertenzija in debelost ključna slaba prognostična dejavnika za potek bolezni pri okužbi s SARS-CoV-2. To je zdaj že jasno. Večina pacientov s slabim potekom sodi v skupino debelih hipertonikov. Tako kažejo evropski podatki, ugotovitve pa so se potrdile tudi pri naših pacientih na Dolenjskem. Pri hipertonikih, ki so prebolel covid-19, smo naslednje tri mesece do pol leta po bolezni opazili izrazito nihanje vrednosti krvnega tlaka. Četudi ni šlo za hudo obliko bolezni, četudi je potekala brez očitnih simptomov, imajo potem praviloma težave z urejenostjo krvnega tlaka. To je čisto svež potrjen podatek. Tudi v našo ambulanto prihaja množica ljudi, ki so covid preboleli pred dvema, tremi meseci, zdaj pa imajo vrsto težav s krvnim tlakom. Čas bo pokazal, koliko je takšnih primerov. Zato še enkrat poudarjam, da je med pandemijo zelo pomembno domače merjenje krvnega tlaka, jemanje zdravil in ustrezna komunikacija z osebnim zdravnikom.''

Celoten intervju je na voljo v današnjem novem, tiskanem Dolenjskem listu.