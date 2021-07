Skupina Krka z najboljšim polletnim poslovanjem doslej, delničarjem pa rekordne dividende

8.7.2021 | 14:30

Jože Colarič (foto: arhiv; B. B.)

Otočec/Novo mesto - Skupina Krka je v prvih šestih mesecih po prvih podatkih ustvarila 808,6 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je odstotek več kot v tem času lani. Čisti dobiček je bil s 177,4 milijona evrov za 11 odstotkov višji, je na današnji skupščini Krke delničarjem povedal prvi mož družbe Jože Colarič. Gre za največjo polletno prodajo in dobiček doslej.

Dobička iz poslovanja je bilo po prvi oceni za 200,1 milijona evrov, kar je osem odstotkov manj kot v prvem polletju lani. dobiček iz poslovanja pred amortizacijo pa je bil z 254,7 milijona evrov za sedem odstotkov manjši, so sporočili iz Krke.

Od skupne prodaje je 806,5 milijona evrov ustvarjenih na podlagi pogodb s kupci, kar je odstotek več kot v enakem obdobju lani. Večina prodaje je bila ustvarjena na trgih zunaj Slovenije, prodali so za 764,8 milijona evrov izdelkov, kar predstavlja 95 odstotkov vse prodaje.

Največ v vzhodni Evropi

S 34,3-odstotnim deležem je bila po prodaji največja regija vzhodna Evropa, v kateri je Krka na ravni skupine prodala za 276,5 milijona evrov izdelkov, kar je dva odstotka več kot v tem času lani. V Rusiji, ki je Krkin največji posamični trg, so prodali za 168,2 milijona evrov izdelkov oz. na letni ravni sedem odstotkov manj. Prodaja, izražena v ruskih rubljih, je bila sicer 10 odstotkov večja, saj je bil povprečni tečaj rublja v prvem letošnjem polletju za 15 odstotkov nižji kot v enakem lanskem obdobju. Na večini ostalih trgov na območju vzhodne Evrope in srednje Azije so zabeležili rast.

Sledila je regija srednja Evropa, ki ima v skupni prodaji 23,4-odstotni delež. V tej regiji se je prodajal ustavila pri 188,9 milijona evrov, kar je tri odstotke več kot v enakem lanskem obdobju. Na Poljskem, največjem trgu v regiji, so prodali za 87,6 milijona evrov izdelkov, kar je dva odstotka več.

Tretja po velikosti prodaje je bila zahodna Evropa s 159,6 milijona evrov, kar predstavlja 19,8-odstotni delež v celotni prodaji skupine. Prodaja je na letni ravni upadla za 12 odstotkov, na kar je vplivala predvsem odsotnost nekaterih javnih razpisov, ki so se iztekli. V Nemčiji, največjem trgu v tej regiji, so prodali za 43,3 milijona evrov izdelkov, kar je 10 odstotkov manj. Povečala pa se je prodaja v Združenem kraljestvu, Franciji, na Irskem in v Avstriji.

V regiji jugovzhodna Evropa, ki predstavlja 13,9-odstotni delež v vsej prodaji, je skupina Krka prodala za 112,3 milijona evrov izdelkov, kar je osem odstotkov več kot v tem času lani. Največjo absolutno rast prodaje so dosegli v Bolgariji, Romuniji, Severni Makedoniji in Srbiji.

Krka je medtem na domačem trgu ob devetodstotni rasti prodala za 41,8 milijona evrov izdelkov. Prodaja na slovenskem trgu ima v skupni prodaji 5,2-odstotni delež.

Na čezmorskih trgih, ki predstavljajo 3,4-odstotni delež v celotni prodaji, je prodala za 27,5 milijona evrov izdelkov oz. 14 odstotkov več.

Za naložbe 28 milijonov

Skupina Krka je v prvem polletju za vlaganja in naložbe namenila dobrih 28 milijonov evrov, od tega dobrih 22 milijonov evrov v obvladujoči družbi.

Skupina Krka je imela konec junija 11.607 zaposlenih. Skupaj z delavci, zaposlenimi prek agencij, je v Krki delalo 12.524 delavcev.

Kako bo ob koncu leta?

Krka ima smele načrte za celotno leto. Prodaja naj bi se ustavila pri 1,5 milijarde evrov, čisti dobiček pa pri okoli 265 milijonov evrov. Za naložbe bodo namenili 114 milijonov evrov, predvsem v povečanje in posodobitev proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture ter izdatke za raziskave in razvoj.

"Poslovni rezultati bodo tudi v letu 2021 odvisni od širjenja covida-19 in z njim povezanih ukrepov posameznih držav, globalnega okrevanja po koncu pandemije in gibanja tečajev za Krko ključnih valut," so še pojasnili v Krki.

Prvo oceno o poslovanju v prvem polletju je danes delničarjem na skupščini Krke, ki je potekala na Otočcu, predstavil Colarič. Končne nerevidirane rezultate poslovanja tako skupine kot družbe v prvih šestih mesecih bo nadzorni svet obravnaval na seji 28. julija, javnosti pa bodo predstavljeni dan kasneje.

Rekordna dividenda

Delničarji Krke so na današnji skupščini potrdili predlog vodstva družbe, da se od lanskega bilančnega dobička v višini 337,52 milijona evrov za izplačilo dividend nameni 156,08 milijona evrov. Dividenda na delnico bo tako znašala pet evrov bruto in bo najvišja doslej.

Delničarjem, ki bodo 21. julija vpisani v KDD, bodo dividende začelo izplačevati 22. julija. Letošnja dividenda je 17,6 odstotka višja od lanske.

Delničarji so na skupščini, na kateri je bilo navzočega 53,35 odstotka kapitala z glasovalno pravico, soglašali, da se bo od preostanka bilančnega dobička za druge rezerve iz dobička namenilo 90,72 milijona evrov, prav toliko sredstev pa se bo preneslo v naslednje leto, so sporočili iz Vseslovenskega združenja malih delničarjev.

Skupščina je upravi in nadzornemu svetu podelila razrešnico. Potrdila je tudi predlog glede plačila članom nadzornega sveta.

M. K.