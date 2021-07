Temeljni kamen še za dva bloka, stanovanja moderna, samozadostna. Kaj pa cena?

8.7.2021 | 17:40

Župan Dušan Skerbiš in direktor podjetja Halo pesek, biomasa Franci Kuselj sta danes simbolično položila temeljni kamen za začetek gradnje dveh stanovanjskih blokov na Mirni.

Gradbeni stroji že brnijo. Kakšna pa bodo končana stanovanja, si oglejte v vizualizaciji spodaj v fotogaleriji ...

Mirna - Februarja smo poročali o gradnji blokov na Mirni, ki jih gradi trebanjsko podjetje Japi Inženiring. Danes dopoldan pa so Mirni položili temeljni kamen še za dva nova večstanovanjska objekta, in sicer med bloki na Sokolski ulici in kulturnim domom.

Investitor je lokalno podjetje Halo pesek, biomasa, ki se je za gradnjo blokov na Mirni odločilo, ker je prepoznalo poslovno priložnost, saj je Mirna eno najbolj prijetnih okolij za mlade družine. V neposredni bližini je šola s športnim parkom, vrtec, zdravstvena postaja in lekarna ter pošta. »Polege tega smo imeli korekten odnos župana in občinske uprave pri pomoči investitorju, da je lahko umestil takšen objekt v to okolje,« je povedal predstavnik investitorja Uroš Pikl.

V energetsko varčnih blokih bo skupaj na voljo 30 modernih stanovanj, ki so zasnovana z racionalno in kakovostno izrabo prostorov. Na voljo bosta dve velikosti stanovanj, manjše bo imelo 43, večje pa 82 kvadratnih metrov. Bloka bosta imela pripadajočih 52 parkirnih mest in dve parkirni mesti za invalide. Vsak blok bo imel tudi dvigalo, svojo sončno elektrarno in svojo polnilnico za električna vozila. Urejen bo tudi ekološki otok ter na vsake tri parkirna mesta posajeno drevo, preostanek parcele bo ozelenjen in zasajen z drevesi.

»Že zdaj je kar precej povpraševanj. Enajst stanovanj je praktično že oddanih, računamo, da bomo tudi za preostale našli kupce,« je prepričan Pikl.

Moderna, samozadostna. Kaj pa cena?

Moderna, samozadostna stanovanja bodo vseljiva jeseni prihodnje leto (njihova vizualizacija je na voljo spodaj v fotogaleriji). Cena manjših stanovanj bo 1.900 evrov na kvadratni meter z DDV, cena večjih pa 1.800 evrov na kvadratni meter z DDV, cena notranjih parkirišč bo 8.500 evrov z DDV, cena zunanjih parkirišč pa 5.000 evrov z DDV.

Temeljni kamen sta položila direktor podjetja Halo pesek, biomasa Franci Kuselj in župan Dušan Skerbiš, ki je vesel in ponosen, da se investitorji odločajo graditi večstanovanjske objekte na Mirni. »Veseli me, da je tudi podjetje Halo pesek iz Šentruperta pristopilo k investiciji za dva večstanovanjska objekta na zemlji, ki jo je odkupilo že pred časom. Na Mirni smo poskrbeli za kvaliteto življenja, ki bo primerna za vse, tako za mlajše kot za starejše, in če je prava mera sodelovanja med investitorjem in lokalno skupnostjo, potem zanesljivo pride tudi do rezultatov,« meni Skerbiš.

Več otrok bo tudi v vrtcu in šoli ...

Občina, ki letos praznuje 10-letnico samostojnega delovanja, je po besedah župana naredila velik korak naprej na številnih področjih. Zaradi novih stanovanj se bo število prebivalcev na Mirni povečalo, na občini se zavedajo, da to pomeni več otrok tako v vrtcu kot tudi v šoli. »Pred občino pa so zato nove naloge – izgradnja vrtca, po potrebi širitev osnove šole, povečanje knjižnice ... in zagotovitev vsega ostalega, kar je nujno za kakovostno življenje v lokalni skupnosti. Razvoj na vseh področij mora iti z roko v roki, zato moramo gradnjo stanovanj tesno povezati in usklajevati z urejanjem ustrezne podporne infrastrukture,« poudarja Skerbiš, ki vedno podpira dobre podjetniške ideje in se veseli njihove uresničitve.

Besedilo in fotografije: R. N.

