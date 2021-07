FOTO: Nova podoba Ulice na Pristavah

9.7.2021 | 07:50

Ulico sta uradno odprla župan Andrej Kavšek in najstarejši prebivalec ulice 91-letni Ivan Horvat. (foto: Občina Črnomelj)

Črnomelj - Na ulici na Pristavah so včeraj uradno odprli njeno v celoti prenovljeno podobo. Ulico sta z rezanjem traku simbolično predala namenu župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek in najstarejši prebivalec ulice 91-letni Ivan Horvat.

Ulica na Pristavah je bila zaradi svoje dotrajanosti več kot potrebna prenove, zato so je njeni prebivalci še toliko bolj veseli, sporočajo iz občine. Župan je v nagovoru poudaril njihovo složnost in prizadevnost ter jim zaželel miren korak in srečno vožnjo po novi cesti.

Obnovitvena dela so zajemala obnovo ceste s pločnikom v dolžini okoli 320 metrov, javno razsvetljavo, hkrati pa so obnovili še vodovod v dolžini 60 metrov.Za slednje je poskrbela domača Komunala, dela na cesti pa je septembra lani prevzelo domače podjetje TGH.

Skupna vrednost celotne naložbe je znašala 163.335 evrov, denar pa je v celoti zagotovila Občina Črnomelj.

Za glasbeno popestritev ob odprtju je poskrbel 'ansambel domorodcev' iz Ulice na Pristavah, kot so se sami poimenovali, zapeli in zaigrali so Mihaela Škof, Tone Grahek, Bojan Ristič in Andrej Kmetič, recitirala pa je ena mlajših prebivalk Neža Grahek.

M. K.

