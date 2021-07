Občina Šentjernej v izterjavo dolgov - okrog 50 tisoč evrov že zastaranih!

Župan Jože Simončič se sprašuje, zakaj k tej nalogi nista pristopila že njegova predhodnika.

Šentjernejski občinski svetniki so soglasno podprli občinsko vodstvo pri izterjavi dolgov neplačnikov.

Svetnik Franc Hudoklin opozarja, da so odločbe za plačilo komunanega prispevka v glavnem zastarale.

Šentjernej - Šentjernejski prvi mož občine Jože Simončič je po prevzemu županskega mandata pod drobnogled vzel tudi odprte terjatve občine in ugotovil, da te niso majhne. Od začetka obstoja občine do marca lani znašajo skoraj 270 tisoč evrov, od tega pa je kar dobrih 185 tisoč evrov zapadlih.

Občinski svetniki menijo, da je skrajni čas, da se občina loti reševanja te problematike in izterja, kar se izterjati da. Pri tem so soglasno podprli občino, da vodi nadaljnje postopke.

Kot poudarja župan Simončič, so zbrali in proučili podatke. Približno 50 tisoč evrov je zastaranih terjatev, ki jih občina najbrž ne bo nikoli dobila, ostale zneske pa bodo izterjali.

»Najprej bomo občanom še enkrat poslali prijazen opomin. V kolikor se ne bodo odzvali, bomo šli v postopek izterjave,« pove in poudari, da mora to po zakonu in kot dober gospodar občine storiti. »Nenazadnje tudi ni pošteno in pravično do vseh občanov. Nekdo redno plačuje račune in s tem omogoča funkcioniranje občine ter investicije, drugi pa svojih obveznosti ne želijo plačati. Te je treba spomniti na to,« meni. Čudi se, da se teh izterjav nista lotila že župana pred njim.

Več o tem, za kakšne in kako velike dolgove gre, ter o razpravi na občinskem svetu pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

So pa svetniki na seji med drugim sprejeli tudi rebalans proračuna, poslovno poročilo novomeške Komunale za leto 2020, odlok za odmero komunalnega prispevka, itd. Ob koncu jih je župan pohvalil za konstruktivno sodelovanje in jih povabil na kozarček penine, kar se je v hudi vročini prileglo. V dar so prejeli tudi knjigo Brata Gorišek - vizionarja smučarskih poletov, ki sta vezana na šentjernejsko dolino.

