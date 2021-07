Gorelo drevo na dvorišču galerije Božidarja Jakca

9.7.2021 | 07:00

Galerija Božidar Jakac (foto: arhiv DL)

Ob 19.17 je v naselju Gazice, občina Brežice, gorelo v naravnem okolju. Posredovali so gasilci PGD Cerklje ob Krki, ki so požar omejili, premetali kup različnih odpadkov in ogenj pogasili.

Ob 20.32 je na Gorjanski cesti v Kostanjevici na Krki gorelo drevo na dvorišču galerije Božidarja Jakca. Gasilci PGD Kostanjevica na Krki so zavarovali območje in goreče drevo pogasili.

Pomagali onemoglemu

Ob 14.17 so gasilci PGD Ivančna Gorica nudili pomoč onemogli osebi v stanovanjski hiši v Ulici Cankarjeve brigade v Ivančni Gorici.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZD ČRNOMELJ na izvodu ZELENA POT;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAVRLEN na izvodu GASILNI DOM.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA VAVTA VAS;

- od 10:30 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DREJČETOVA POT.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VAS PRI M. PEČI na izvodu BREZENCE;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRETRŽJE;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP OREŠJE PRI GABROVKI.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Kremen, nizkonapetostno omrežje – Bučerca danes med 8:30 in 11:00 uro.

M. K.