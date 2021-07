Gradnja nove podružnične šole in vrtca v Velikem Podlogu v polnem teku

9.7.2021 | 08:40

Foto: Občina Krško

Krško/Veliki Podlog - Gradnja nove podružnične osnovne šole in vrtca v Velikem Podlogu, ki se je začela v maju, poteka v skladu z načrti, sporočajo iz krške občine. Položena je temeljna plošča, trenutno gradijo betonske stene pritličja.

Z izgradnjo novega vrtca in podružnične osnovne šole se bodo izboljšali bivalni, učni in delovni pogoji za otroke in zaposlene. Od skupne vrednosti okoli treh milijonov evrov bo 1,1 milijona evrov prispevalo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, preostali del pa Občina Krško.

Nov objekt podružnične šole in vrtca bo zgrajen v bližini sedanje šole v Velikem Podlogu. Z novimi 1358 kvadratnimi metri neto notranjih površin bodo pridobili bistveno več prostora, saj je trenutno prostorska stiska že velika, hkrati pa bodo nove igralne in učne površine ustrezale normativom. V vrtcu so predvidene štiri enote oz. igralnice, za potrebe podružnične osnovne šole pa štiri učilnice.

Podružnično šolo OŠ Leskovec pri Krškem v Velikem Podlogu je v letošnjem šolskem letu obiskovalo 61 učenk in učencev prvih štirih razredov, v vrtcu pa je v enotah Peter Pan in Lumpki vpisanih 52 otrok.

M. K.