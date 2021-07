Sprejeli OPPN Novi trg

9.7.2021 | 10:10

Novomeški mestni svet se je včeraj sestal na zadnji seji pred počitnicami. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Novomeški mestni svetniki so na včerajšnji seji, zadnji pred poletnimi počitnicami, brez razprave v drugi obravnavi sprejeli usklajen predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Novi trg. Odlok, ki bistveno zmanjšuje do sedaj predvideno možnost gradnje na tem območju, je bil namreč potreben, da bo litijsko podjetje Trgograd, ki je tudi pobudnik in financer njegove priprave, lahko začelo graditi nov stanovanjsko-poslovni objekt na območju, kjer je nekoč stala »steklena« stavba, v kateri sta svoje prostore imeli občina in upravna enota. Zanj je bila že izbrana arhitekturna rešitev v okviru javnega arhitekturnega natečaja pod okriljem Zbornice arhitektov in projektantov Slovenije.

Omenjeni dokument v naravi poleg območja porušene poslovne stavbe Novi trg 6 zajema še območje Kulturnega centra Janeza Trdina, Visokošolsko središče Novo mesto in Športno rekreacijski park Loka oz. površino, veliko približno 6,6 hektarjev.

Tudi sicer je večina točk dnevnega reda minila brez razprave in vse so tudi potrdili. Med drugim v drugi obravnavi predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini, po skrajšanem postopku pa predlog odloka o spremembi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, s čimer so v celoti oprostili plačilo komunalnega prispevka za gradnjo objektov za zdravstvo.

V prvi obravnavi so med ostalim sprejeli odlok o izbirni lokalni gospodarski javni službi izvajanja del v gozdovih, ki so v lastni mestne občine. Ta je potreben, da bodo lahko objavili nov razpis za podelitev koncesije. Gozdnemu gospodarstvu Novo mesto, s katerim je občina imela za izvajanje del oziroma za gospodarjenje z gozdovi v njeni lasti podpisano 15-letno pogodbo, namreč ta konec letošnjega leta poteče. Sprememba, ki jo prinaša nov odlok, je, da se koncesija podeljuje za 10 in ne več 15 let.

Glede na to, da s septembrom letos začne delovati nov vrtec pri Osnovni šoli Otočec, so sprejeli ceno programa tudi za ta vrtec, in sicer bo za prvo starostno obdobje znašala 507 evrov, za drugo pa malo manj kot 375.

Strategija mladih

Strategijo mladih je predstavila podžupanja Sara Tomšič.

Podžupanja Sara Tomšič je svojim svetniškim kolegom predstavila strategijo za mlade od leta 2021 do 2030. Prva je bila pripravljena leta 2015 za obdobje šestih let in se je v lanskem letu zaključila, bila pa je, kot je dejala dobra podlaga za pripravo nove strategije za obdobje naslednjih deset let. Nov dokument je pripravila delovna skupina, ki jo je imenoval župan Gregor Macedoni, v sodelovanju z vsemi deležniki, ki delujejo ali v svoje delo vključujejo področje mladine in drugimi organizacijami na mladinskem področju. V tej delovni skupini so poleg Tomšičeve bili Gašper Beg, Luka Blažič, David Dobravc, Marko Dvornik, Lana Klemenčič, Ivica Menger, Tea Petančič, Mitja Valentinc in Maja Žunič Fabjančič.

Strateški cilji so strukturno gledano razdeljeni na šest področij, znotraj katerih so zastavljeni cilji opredeljeni z izvajanjem konkretnih ukrepov. Ta področja so: izobraževanje, zaposlovanje, bivanjske razmere, zdravje in dobro počutje, mladinska participacija, kultura, ustvarjalnost in prosti čas.

M. Ž.