Tončkov dom na Lisci prenovljen

9.7.2021 | 11:30

Takšen je Tončkov dom danes (vse fotografije: Občina Sevnica)

Rezanje traku

Lisca

Sevnica/Lisca - V Tončkovem domu na 948 metrov visoki Lisci nad Sevnico so včeraj odprli prenovljene namestitvene zmogljivosti. Prenovo te posavske planinske postojanke so izvedli v sklopu projekta Centri interpretacije zavarovanih območij štirih lokalnih akcijskih skupin. Vrednost naložbe je 80.000 evrov, je sporočila Regionalna razvojna agencija Posavje.

Celoten projekt je vreden nekaj več kot 220.000 evrov, pri čemer so nekaj manj kot 100.000 evrov dobili iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Od tega so dobrih 80.000 evrov namenili naložbi na Lisci.

Preostale zmogljivosti na Lisci so sicer celovito prenavljali s pomočjo denarja, zagotovljenega z več partnerskimi projekti, s čimer so obogatili programsko in turistično ponudbo Posavja ter doživetja na Lisci.

Pri projektu Centri interpretacije zavarovanih območij so se povezale lokalne akcijske skupine s štirih zavarovanih območij narave oz. partnerji iz Posavja, Regionalna razvojna agencija Posavje iz Krškega, lokalna akcijska skupina Posavje, Občina Sevnica in javni zavod Kozjanski park.

Rdeča nit projekta je povezovanje zavarovanih območij narave in ozaveščeno izkoriščanje naravne dediščine za trajnostni razvoj in krepitev turistične dejavnosti, so pojasnili.

V sklopu projekta bodo vsi partnerji z naložbami uredili t. i. interpretacijske točke zavarovanih območij, ki bodo imele izobraževalno, doživljajsko in turistično vlogo. Izdelali bo tudi skupen načrt tolmačenja zavarovane narave z več programi za različne ciljne skupine. Izmenjali bodo koristne izkušnje in znanje, pripravili različne delavnice, strokovne ekskurzije in podobno.

V Tončkovem domu na Lisci bodo na primer pripravili naravoslovne dneve za nekatere posavske osnovne šole.

Lisca je sicer eden najvišjih vrhov Posavja z dolgoletno planinsko, turistično in športno tradicijo in s tem tudi ena izmed osrednjih točk razvoja turistične ponudbe v občini Sevnica. Občina Lisco opredeljuje kot celostno povezano turistično območje, pri tem pa sodeluje z različnimi partnerji, ki soustvarjajo in sooblikujejo razvoj občinskega sonaravnega zelenega turizma, so zapisali na sevniški občini.

M. K.

Galerija