Število pozitivnih narašča, v regiji 49 novih okužb

9.7.2021 | 10:40

Še četrti dan zapored narašča število pozitivnih primerov na koronavirus. Glavni dejavnik pri skoku pozitivnih so iz maturantskega izleta v Španiji prispeli dijaki. Včeraj je bilo pri 1696 opravljenih PCR testih zaznanih 82 pozitivnih primerov. Še predhodni četrtek jih je bilo le 28. S tem se je 14 dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev dvignila na 23, sedemdnevno povprečje pa na 45,4.

Bistven podatek: število hospitaliziranih koronavirusnih bolnikov še naprej upada. Danes jih je 42, še en dan prej jih je bilo v bolnišnicah 47. Od tega jih je 8 na intenzivnem oddelku. Včeraj ni umrl nihče, ki je bil v zadnjih 28 dneh pozitiven na testiranju na koronavirus.

Po ocenah NIJZ je trenutno v državi 488 aktivnih primerov okužbe.Doslej je okužbo z novim koronavirusom v Sloveniji prebolelo skupno 252.792 ljudi.

REGIJA

V SB Novo mesto covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Šentjernej 9, Novo mesto 7, Črnomelj in Trebnje 5, Šmarješke Toplice 3, Mirna Peč in Kočevje 2, Metlika in Žužemberk 1

Posavje - Brežice 8, Krško 5, Sevnica 1

M. K.