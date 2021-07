Po maturantskem izletu v Španiji že več kot 90 okuženih, pričakujejo jih še več

9.7.2021 | 12:15

Najnovejše podatke v zvezi s širjenjem koronavirusa pri nas so dopoldne sredi Novega mesta predstavile (od leve proti desni): Mojca Šenica, Marta Košir in Vida Čadonič Špelič.

Novo mesto - Zaradi maturantskega izleta v Loret de Mar v Španiji, od koder se je v soboto, 3. julija, vrnila skupina 334 dijakov z okrog 20 spremljevalci, pretežno iz dolenjske regije, se porast okuženih v JV regiji vsak dan veča. Pravzaprav tu postaja novo slovensko žarišče okužb.

Dopustovali so namreč v predelih, od koder poročajo o velikem številu okuženih z delta različico virusa novega koronavirusa.

Marta Košir

Kot je na dopoldanski novinarski konferenci pred Rotovžem povedala Marta Košir, dr. med., spec. javnega zdravja, z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v Novem mestu, je po podatkih do 7. julija potrjenih že več kot 90 oseb, okuženih s koronavirusom, vezanih na maturantski izlet, v prihodnjih dneh pa po prijavah pričakujejo še kakih 30 do 40 novih, saj zbolevajo tudi že njihovi družinski člani in prijatelji, s katerimi so imeli mladi stike po prihodu v Slovenijo.

Verjetno delta različica

»Takoj, ko smo bili seznanjeni s prvimi pozitivnimi primeri, smo začeli pridobivati podatke, opravili smo epidemiološke preiskave in ugotovili, da te številke ne bodo majhne. Virus se je res hitro razširil,« pravi Koširjeva in dodaja, da po preliminarnih podatkih kaže, da gre za delta različico, potrditvene teste pa še čakajo.

Zavihajmo rokave, cepimo se, tudi mladi!

»Opozarjam vse, ki so bili na tem izletu, in ostale, ki so bili v stiku z njimi, naj opazujejo svoje zdravstveno stanje in če bi opazili znake, naj pokličejo svojega osebnega zdravnika. Predvsem pa pozivamo, naj ostanejo doma in nimajo stikov. Družba Mondial Travel, ki je organizirala izlete, je zdaj le obvestila vse udeležence. Vsi, ki so še zdravi, naj bodo v karanteni, tisti, ki so zboleli, pa naj upoštevajo pravila izolacije in navodila osebnega zdravnika. Vsi v kontaktih z visoko rizičnimi osebami naj ravno tako upoštevajo pravila karantene, da vsaj omejimo širjenje tega virusa,« pravi Koširjeva.

Izolacijo bodo kontrolirali, za karanteno ni zakonske podlage



Problem je, ker so okuženi razpršeni po vseh občinah Dolenjske, Bele krajine in Posavja, nekaj tudi izven. Slovenski zemljevid na covid-sledilniku kaže, da je JV Slovenija postaja žarišče okužb, številke se hitro povečujejo.

Za nadzor izolacije pravna podlaga obstaja, »zdravstvena inšpekcija je bila obveščena o tem in bo nadzore izvajala, pri karanteni pa ni zakonodajno pravne podlage. A že z nadzorom izolacije bo veliko narejenega,« meni Koširjeva.

Večina mladih ni bila cepljena

Cepljenje je edina rešitev, da živimo spet normalno.

Zdi se ji neodgovorno, da večina teh otrok, ki je odšla na izlet na rizična območja, ni bila cepljenih, kar pomeni, da ni poskrbela za ustrezno zaščito.

Očitno je prišlo do okužb že v Španiji, nekateri so kazali znake že pred odhodom domov, na avtobusu na potovanju nazaj pa se je okužba zelo razširila. Na NIJZ opozarjajo vse, ki bodo še potovali - ker bodo potovanja očitno še potekala – naj se vsi pravočasno cepijo, da se ustvari zadostna zaščita.

Problem je tudi sledljivost okužbam. »Sledimo, kolikor nam okuženi povedo. Žal določeni niso pripravljeni na sodelovanje, nekateri celo zanikajo, da so bili v Španiji, čeprav so na seznamu. Ne povedo kontaktov, ki so jih imeli, kar je izredno neodgovorno,« doda Koširjeva.

Precepljenost v novomeški regiji dobra, mobilno cepljenje pomaga

Mojca Šenica

Mojca Šenica, vodja cepilnega centra v Zdravstvenem domu Novo mesto, pove, da je precepljenost mladih izredno nizka, kar je problem. "A tu gre za odločitev staršev in njihovo osebno odločitev. Vsak se mora zavedati, da mora skrbeti za svoje zdravje in zdravje svoje okolice, in če želimo preprečiti četrti val epidemije, se moramo absolutno cepiti,« pravi.

Precepljenost v novomeški regiji, ki jo pokriva ZD Novo mesto, je dobra. Z drugo dozo je 34,6 - odstotna, kar pomeni da smo na zgornjem državnem nivoju, je pa v določenih občinah odzivnost na cepljenje slaba, npr. v občini Škocjan, Šmarješke Toplice ...

»Zato se trudimo približati cepljenje vsem tudi z mobilnim cepljenjem po vseh osmih občinah, Kot opažamo, je odziv dober. Poteka tudi cepljenje brez naročanja v ZD, kjer si lahko vsak izbere cepivo. Opažamo, da zdaj, ko je število okuženih v porastu, je tudi zanimanje ljudi za cepljenje boljše. Vse, ki so se prijavili preko programa Zvem, jih bomo vabili kot doslej,« pove Šeniceva.

Z občine pozivajo vse k cepljenju

Vida Čadonič Špelič

Na novinarski konferenci je spregovorila tudi direktorica občinske uprave Novo mesto Vida Čadonič Špelič, ki je dejala, da jih aktualno stanje o porastu okuženih na dolenjskem koncu skrbi.

»Sprašujemo se, zakaj se je to v naši regiji moralo zgoditi. Seveda si otroci zaslužijo počitnice, a prepričani smo, da se res morajo držati navodil zdravstvenih institucij. Zaskrbljeni smo, da se nekateri izmikajo sodelovanju in s tem prevzemajo zelo veliko odgovornost širjenja koronavirusa – na družino in širše v regiji. Novomeščani si ne zaslužimo, da bi zaradi neodgovornosti nekoga ponovno prišlo do bolj restriktivnih ukrepov, da bi po enem letu epidemije prišlo do novega zapiranja države. A to se bo moralo zgoditi, če ne bomo vsak pri sebi ravnali odgovorno. Zato pozivam vse, ki se še niso cepili, naj jim bo ta primer spodbuda, da to zdaj vendarle storijo,« pravi direktorica.

Spoštovati stroko

Med necepljenimi so predvsem delovno aktivni ljudje in mladi, ki imajo veliko socialnih stikov. »Morajo prevzeti odgovornost in pomagati, da bomo preživeli normalno poletje in se vrnili v normalno jesen, da bomo lahko delali, ustvarjali, se družili in zaživeli brez ukrepov. Brez spoštovanja stroke ne gre. Tu gre za izrazito medicinski problem in ne vidim enega samega razloga, da naši stroki ne bi zaupali,« poudari Čadonič Špeličeva in doda, da so se zaposleni na občini v veliki meri cepili, »zavedajoč se odgovornosti do vseh.«

Ravno tako to pove tudi Mojca Šenica – v ZD Novo mesto je precepljenost zdravstvenega osebja preko 60-odstotna, kar nekaj jih je covid-19 tudi prebolelo.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija













starejši najprej

novejši najprej Komentarji (4) 17h nazaj 4 (4) (0) (4)(0) Oceni true truic Polona Kambič, županja Moje stališče na poziv županom za večjo precepljenost Dne 7. julija 2021 je Vlada RS pozvala vse županje in župane na Brdo pri Kranju, kjer nam je naložila veliko odgovornost in breme do svojih občank in občanov. Od nas zahteva in pričakuje, da bomo aktivno udeleženi pri spodbujanju in nagovarjanju k cepljenju ter bomo tako občine krojile obseg omejitev v prihajajočih mesecih, ki so s strani Vlade RS že dokaj natančno napovedane. Predlogi in dosedanje prakse nekaterih županov so šli celo tako daleč, da so že mejili na nasilje, kar me je zelo zaskrbelo. Takega načina ne podpiram, ker za to nimam mandata in prav nobene pravice. Tudi nikakor ne morem prevzemati nase odgovornosti, ki bi bile posledica takega ravnanja in pomenijo hud poseg v človekovo dostojanstvo in pravico do svobodnega odločanja. Občanke in občani ste mi že v tretje zaupali in gotovo ne zato, da bi vas v karkoli prisiljevala in vam kratila vaše ustavne in temeljne človekove pravice. Odločitev o cepljenju je zelo osebna odločitev vsakega posameznika, je poseg v njegovo telo, o čemer pa ne more in ne sme odločati nihče tretji. Vodilna organizacija za varovanje človekovih pravic v Evropi je Svet Evrope, ki deluje ločeno od Evropske unije. Njegova članica in hkrati podpisnica »Evropske konvencije za človekove pravice«, torej pogodbe, ki je namenjena varovanju človekovih pravic, demokracije in pravne države, je tudi Republika Slovenija. Svet Evrope je 27. 1. 2021 s prepričljivo večino (115 ZA in 2 PROTI) sprejel za vse države članice zavezujočo resolucijo št. 2361 (2021), torej tudi za Slovenijo. Navedena Resolucija Sveta Evrope zagotavlja, da so državljani obveščeni, da cepljenje ni obvezno in da nihče ne sme biti pod politično, socialno ali kakšno drugačno obliko prisile, da se cepi, če tega sam noče. Da nihče ne bo diskriminiran, ker se je zaradi možnih tveganj za zdravje ali drugih razlogov odločil, da se ne bo cepil. Ker v času od njenega sprejema nisem opazila, da bi bili državljani uradno o tem obveščeni, vas v nadaljevanju seznanjam z njeno vsebino, ki podpira moje stališče. O tem govorita točki 7.3.1 (potrebno je zagotoviti obveščenost državljanov, da cepljenje ni obvezno in da se nikogar ne prisiljuje politično, socialno ali kako drugače, da se cepi, če tega ne želi narediti sam) in 7.3.2 (potrebno je zagotoviti, da nihče ne bo diskriminiran, ker ni bil cepljen zaradi možnih tveganj za zdravje ali ker noče biti cepljen)«. Celotno besedilo omenjene Resolucije si lahko ogledate na naslednji povezavi: https://pace.coe.int/en/files/29004. Prav tako si lahko preberete določila Ustave Republike Slovenije: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1. Ves čas, odkar se spopadamo s korona virusom, sem javnost spodbujala k zdravemu načinu življenja za dvig odpornosti, ker sem mnenja, da če si zdrav in vitalen, ne moreš biti hkrati tudi bolan. Poletje nam daje možnost, da si pred jesenjo in napovedanim razmahom novih različic virusa še bolj okrepimo svoj imunski sistem. Zato uživajmo na soncu in v izobilju vitamina D, na svežem zraku, ob domači hrani in velikih količinah čiste vode. Preusmerimo svoje misli v prijetne stvari in uživajmo z ljudmi, ki jih imamo radi in so radostni. Prosim, da se zaradi tako občutljive tematike vzdržite komentarjev. Polona Kambič, županja Semič 16h nazaj (1) (1) (1)(1) Oceni true truic Zakaj se to ne objavi, nedavni sestanek vlade in županov Brdo pri Kranju...? 16h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni true truic Kakšna so bila stališča ostalih Dolenjskih županov? Nič o tem? 16h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni true truic Čestitke na pokončni drži! Preglej samo prijavljene komentatorje