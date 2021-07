Na sojenju Zaviršku pričal izvedenec za požare: ''Zagovor obtoženca malo verjeten''

9.7.2021 | 14:00

Spredaj obtoženi Martin Zaviršek, v ozadju njegov zagovornik Mitja Pavčič (foto: Svet24)

Ljubljana/Mala Račna - Na sojenju Martinu Zaviršku, ki je obtožen, da je soprogo polil z bencinom in zažgal, je včeraj pričal izvedenec za požare Franc Sablič. Po njegovi oceni je Zavirškov zagovor malo verjeten. Če bi se zgodilo, kar trdi obtoženi, bi bil tudi sam delno polit z bencinom in bi gorela tudi njegova oblačila.

Zaviršek je v zagovoru povedal, da je po prepiru s soprogo vzel kanto, jo dvignil nad glavo in z bencinom nameraval politi njen avto v garaži. Takrat ga je začela odrivati, tako da je polil tudi njo. Da bi se pomiril, je prižgal cigareto, naslednji trenutek pa je bilo vse v ognju.

Po oceni izvedenca za požare je bil avto polit le z manjšo količino bencina. Večji del bencina je bil polit zunaj garaže. To je po Sabličevih besedah verjetno tudi mesto, kjer je prišlo do prvotnega plamena. Ta Zavirška ni dosegel, sicer bi imel poškodbe še kje drugje in ne samo po rokah.

Sablič je tudi opozoril, da če bi obtoženi veliko kanto dvignil in hotel politi približno poldrugi meter visok avto, bi to težko storil, prav tako bi bencin polil tudi po sebi in v tem primeru bi ob vzbuhu zagorela njegova oblačila.

Včeraj so sicer ponovno zaslišali tudi izvedenca za sodno medicino.

Zaviršek je obtožen, da je 12. avgusta lani na dvorišču pred domačo hišo 44-letno ženo polil z gorljivo tekočino. Dva tedna pozneje je v bolnišnici zaradi poškodb umrla. Tožilka Špela Brezigar trdi, da je to storil iz brezobzirnega maščevanja, ker ga je soproga nameravala zapustiti zaradi drugega moškega. Sojenje se bo predvidoma nadaljevalo v drugi polovico avgusta.

STA; M. K.