Pijana vijugala po cesti, eden celo po AC; v verižnem trčenju dva voznika štirikolesnika, tudi vinjena

9.7.2021 | 13:00

Policiste PP Sevnica je sinoči nekaj po 20. uri občan obvestil o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi vozil iz smeri Sevnice proti Boštanju, vijugal po vozišču in ogrožal druge udeležence v prometu. Na podlagi opisa vozila so policisti kršitelja izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 62-letnemu kršitelju so odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

O vozniku kombija s prikolico, ki naj bi na avtocesti iz smeri Ljubljane proti Novem mestu prav tako vijugal po vozišču in s tem ogrožal druge udeležence v prometu, so bili policisti obveščeni okoli 21.30. Policisti PPP Novo mesto so nevarnega voznika izsledili in ustavili pri Dobruški vasi. 56-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,61 miligrama alkohola. Izločili so ga iz prometa, mu odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zaradi kršitev bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Voznik štirikolesnika (pijan) po nesreči pobegnil

Minulo noč so bili policisti PP Črnomelj obveščeni o prometni nesreči v Adlešičih, kjer naj bi voznik štirikolesnika trčil v drug avtomobil in pobegnil s kraja nesreče. Opravili so ogled in ugotovili, da je voznik štirikolesnika zaradi neprimerne varnostne razdalje povzročil verižno trčenje, v katerem je bil udeležen še 25-letni voznik štirikolesnika in 25-letna voznica osebnega avtomobila. Na podlagi zbranih obvestil so pobeglega povzročitelja izsledili in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. Zoper 36-letnega kršitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,80 miligrama alkohola, so odredili tudi strokovni pregled. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in zoper njega uvedli postopek o prekršku. Vozniško dovoljenje so odvzeli tudi 25-letnemu vozniku štirikolesnika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,76 miligrama alkohola. O kršitvi bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

13 odstotkov povzročiteljev nesreč je bilo pijanih

V prvih šestih mesecih so policisti na območju Policijske uprave Novo mesto pri obravnavah prometnih nesreč ugotovili, da je bilo 69 povzročiteljev nesreč pod vplivom alkohola, kar glede na vse obravnavane prometne nesreče predstavlja 13% in je za en odstotek višji kot v enakem obdobju preteklega leta. Povprečna stopnja alkohola pri povzročiteljih je znašala 1,42 grama alkohola na kilogram krvi in je prav tako višja od preteklega leta, ko je bila 1,35 grama alkohola na kilogram krvi. Najpogostejši vzroki prometnih nesreč, ki so jih povzročili alkoholizirani vozniki, so bili, kot sporočajo s PU NM, prevelika hitrost, nepravilna stran in smer vožnje in nepravilni premik z vozilom.

Policisti vse udeležence v cestnem prometu pozivajo k previdnosti in strpnosti. Za volan naj sedejo le trezni, tudi če imajo namen prevoziti le nekaj kilometrov. Tistim, ki gredo na daljšo pot, svetujejo, da se na pot odpravijo spočiti in v hladnejših delih dneva. Opozorilo k previdnosti in strpnosti namenjajo tudi tistim, ki bodo z avtomobilom premagovali le krajše razdalje v domačem okolju. Po ugotovitvah policistov so vozniki v domačem okolju pogosto manj previdni, manj so pozorni na ostale udeležence v prometu in morebitne spremembe prometne signalizacije. Na cestah je v tem obdobju veliko pešcev, kolesarjev in motoristov, ki spadajo med najranljivejše udeležence v prometu. Vozniki avtomobilov pri vožnji v domačem okolju nemalokrat ne uporabljajo smernikov in ob zavijanju levo je to lahko usodno za motorista ali kolesarja, ki pripelje iz nasprotne smeri. Tudi telefoniranje med vožnjo bistveno zmanjša koncentracijo voznikov.

Vročina in povečana toplotna obremenitev vpliva tudi na voznike enoslednih vozil. Kolesarjem in motoristom prav tako svetujejo, da se izogibajo vožnji ob najbolj vročih delih dneva, poskrbijo naj za svojo vidnost.

Kolesar v jarek in brežino

Danes, nekaj po polnoči, je na cesti med Velikimi Laščami in Rašico kolesar zapeljal s ceste v jarek, nato pa trčil v kamnito nabrežino. V nesreči se je po doslej znanih podatkih lažje poškodoval in so ga odpeljali v UKC Ljubljana. Policisti vse okoliščine še preiskujejo.

Iz avta izginil denar

Na parkirnem prostoru kopališča na območju Gribelj je nekdo vlomil v osebni avtomobil in iz denarnice ukradel denar.

Čedalje več nelegalnih migrantov ...

Policisti so na območju Otovca (PP Črnomelj) izsledili in prijeli dva državljana Irana, na območju Preloke (PP Črnomelj) dva državljana Libije in državljana Alžirije, na območju Žuničev (PP Črnomelj) šest državljanov Afganistana, na območju Laz (PP Brežice) tri državljane Afganistana in dva državljana Pakistana, v Zagradu pri Otočcu (PP Novo mesto) pet državljanov Afganistana in v Velikih Malencah (PP Brežice) državljana Indije. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo še potekajo.

